Як навчитися заїжджати у гараж, чи паркомісце на авто: головні поради

Якщо ви вже маєте бодай мінімальний досвід керування автомобілем, ви певно розумієте, що жодні поради не матимуть сенсу, якщо не відпрацювати теоретичні настанови на практиці. І чим більше разів буде виконаний вдалий (саме вдалий!) маневр, тим надійніше його запам’ятають ваші м’язи, очі і вестибулярний апарат. Інакше кажучи, коли під час навчання на майданчику у вас щось почне виходити, вам треба буде тут же доводити опановану вправу до автоматизму.

Заїжджаємо в гараж: з чого починати навчання

Починати треба з розуміння того, хочете ви заїжджати в гараж (чи на поперечне міське парковки) передом чи задом. Відразу скажемо, що з точки зору складності принципової різниці немає, але є деякі відмінності іншого порядку.

В гараж задом

- Коли машина їде задом, вона більш маневрена. Тобто у вузькому проїзді можна буде заїхати в гараж задом в один прийом, а передом – у два чи три. Проте відповідно, виїжджати доведеться у зворотному порядку – і з відповідними нюансами;

- В будь-якій ситуації саме при русі задом водієві простіше відслідковувати відстань від бортів машини до перешкод – за допомогою бокових дзеркал. Оберіть, що вам складніше з точки зору габаритів – заїжджати в гараж чи виїжджати – і саме для цього маневру використовуйте задній хід;

- Якщо машина стоятиме в гаражі капотом до воріт, вам буде зручніше поратись під капотом, а багажник буде в глибині і можливо, у темряві;

- З гаража (або паркомісця), що виходить воротами відразу на дорогу, потім краще буде вирулювати передом: можливо, це не вийде в один прийом, але ви краще бачитиме проїзну частину та транспорт, який нею рухається – а значить, це безпечніше.

В гараж передом

- Якщо ви, заїжджаючи до гаража, будете дивитись в його середину, у вас буде менше ризику зачепити щось у ньому – адже гараж дуже часто є притулком не тільки для машини, а й для різних громіздких предметів побуту. Під час паркування у вузькій кишені просто неба це міркування не має значення;

- Коли машина стоїть в гаражі кормою до воріт, вам буде зручніше класти щось у багажник чи витягувати з нього. У випадку з відкритою парковкою біля супермаркету це теж більш бажаний варіант – ви зможете перекладати покупки в багажник відразу з супермакетівського возика.

Коротко

За бажання на відеохостингах можна знайти цілий перелік роликів з конкретними інструкціями, як точно вцілити у вузький створ гаража – які мітки треба ловити в ліве дзеркало і які – в праве, і як правильно визначити кут повороту керма. І якщо на відео все виходить реалістично, підказками можна скористатись. Але перш за все ви маєте вміти впевнено володіти органами керування машиною – рушати, миттєво зупинятись, рухатись на мінімальній швидкості, вправно і точно обертати кермо.