Як навчитися заїжджати у гараж, чи паркомісце на авто: головні поради

Маневри у тісних проїздах важко даються водіям з малим досвідом, тож не дарма багато хто з драйверів вважає заїзд в гараж чи парковку в таких умовах вищим пілотажем. Між тим, є кілька підказок, які спростять вам завдання.
Про те, як швидко і точно зайняти місце на парковці чи в гаражі, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Motor.
Якщо ви вже маєте бодай мінімальний досвід керування автомобілем, ви певно розумієте, що жодні поради не матимуть сенсу, якщо не відпрацювати теоретичні настанови на практиці. І чим більше разів буде виконаний вдалий (саме вдалий!) маневр, тим надійніше його запам’ятають ваші м’язи, очі і вестибулярний апарат. Інакше кажучи, коли під час навчання на майданчику у вас щось почне виходити, вам треба буде тут же доводити опановану вправу до автоматизму.
Починати треба з розуміння того, хочете ви заїжджати в гараж (чи на поперечне міське парковки) передом чи задом. Відразу скажемо, що з точки зору складності принципової різниці немає, але є деякі відмінності іншого порядку.
- Коли машина їде задом, вона більш маневрена. Тобто у вузькому проїзді можна буде заїхати в гараж задом в один прийом, а передом – у два чи три. Проте відповідно, виїжджати доведеться у зворотному порядку – і з відповідними нюансами;
- В будь-якій ситуації саме при русі задом водієві простіше відслідковувати відстань від бортів машини до перешкод – за допомогою бокових дзеркал. Оберіть, що вам складніше з точки зору габаритів – заїжджати в гараж чи виїжджати – і саме для цього маневру використовуйте задній хід;
- Якщо машина стоятиме в гаражі капотом до воріт, вам буде зручніше поратись під капотом, а багажник буде в глибині і можливо, у темряві;
- З гаража (або паркомісця), що виходить воротами відразу на дорогу, потім краще буде вирулювати передом: можливо, це не вийде в один прийом, але ви краще бачитиме проїзну частину та транспорт, який нею рухається – а значить, це безпечніше.
- Якщо ви, заїжджаючи до гаража, будете дивитись в його середину, у вас буде менше ризику зачепити щось у ньому – адже гараж дуже часто є притулком не тільки для машини, а й для різних громіздких предметів побуту. Під час паркування у вузькій кишені просто неба це міркування не має значення;
- Коли машина стоїть в гаражі кормою до воріт, вам буде зручніше класти щось у багажник чи витягувати з нього. У випадку з відкритою парковкою біля супермаркету це теж більш бажаний варіант – ви зможете перекладати покупки в багажник відразу з супермакетівського возика.
За бажання на відеохостингах можна знайти цілий перелік роликів з конкретними інструкціями, як точно вцілити у вузький створ гаража – які мітки треба ловити в ліве дзеркало і які – в праве, і як правильно визначити кут повороту керма. І якщо на відео все виходить реалістично, підказками можна скористатись. Але перш за все ви маєте вміти впевнено володіти органами керування машиною – рушати, миттєво зупинятись, рухатись на мінімальній швидкості, вправно і точно обертати кермо.
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