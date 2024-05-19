ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як не натрапити на шахраїв при оформлені паспортних документів: відповідь МВС

Україна, Неділя 19 травня 2024 11:48
UA EN RU
Як не натрапити на шахраїв при оформлені паспортних документів: відповідь МВС Фото: оформити паспорт (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час оформлення паспортних документів важливо не потрапити до рук шахраїв, які під виглядом "спрощеної" процедури виготовлення документів можуть завдати вам фінансових збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"Вчергове закликаємо вас не користуватися послугами так званих "посередників" під час оформлення паспортних документів", - наголосили правоохоронці.

"Посередники" заманюють своїх клієнтів "спрощеною" процедурою подання документів, швидким оформленням паспортів та обслуговуванням поза чергою.

"Але це - шахраї, їхні пропозиції не відповідають дійсності. Оформлення паспортних документів завжди має фіксовані терміни та процедуру виготовлення", - підкреслили в міністерстві.

МВС підготувало інфографіку, для того, щоб ви могли краще ознайомитись з процесом оформлення документів та схемами шахраїв.

Видача документів за кордоном для чоловіків

Нагадаємо, з 18 травня цього року набере чинності новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. У зв'язку з цим МЗС обмежило надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Для отримання документів їм потрібно повернутися в Україні.

Детальніше про те, хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
паспорт України Війна Росії проти України
NEWS
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому