Как не попасть на мошенников при оформлении паспортных документов: ответ МВД

При оформлении паспортных документов важно не попасть в руки мошенников, которые под видом "упрощенной" процедуры изготовления документов могут нанести вам финансовые убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"В очередной раз призываем вас не пользоваться услугами так называемых "посредников" при оформлении паспортных документов", - отметили правоохранители.

"Посредники" заманивают своих клиентов "упрощенной" процедурой подачи документов, быстрым оформлением паспортов и обслуживанием вне очереди.

"Но это - мошенники, их предложения не соответствуют действительности. Оформление паспортных документов всегда имеет фиксированные сроки и процедуру изготовления", - подчеркнули в министерстве.

МВД подготовило инфографику, для того, чтобы вы могли лучше ознакомиться с процессом оформления документов и схемами мошенников.