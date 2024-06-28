Як народжується дощ: що дізнались вчені, зазирнувши всередину хмар (фото, відео)

Основне про EarthCARE

EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) - супутник, метою якого є дослідження хмар задля отримання більш точних прогнозів погоди та надійних даних про клімат.

Він не лише збирає інформацію про хмари та їх формування, але й може вимірювати радіацію, випромінювану з поверхні та атмосфери Землі.

На думку експертів, дані EarthCARE можуть допомогти пом'якшити загрози, створювані глобальним потеплінням, а також адаптуватися до них.

Ідея створити такий супутник вперше спала на думку професору фізики атмосфери Ентоні Іллінгворту з Університету Редінга (ще понад 30 років тому).

У 2004 році проект був прийнятий Європейським космічним агентством (ESA), але пізніше став спільною з Агентством аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) місією.

29 травня 2024 року EarthCARE було запущено за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

На його борту розташовані чотири основні прилади, що детально аналізуватимуть хмари та їхні структури, робитимуть знімки, а також вимірюватимуть, скільки сонячного тепла вловлюється хмарами.

Очікується, що трирічна місія вартістю понад 800 млн євро дасть важливі для дослідників відповіді, адже хмари відіграють життєво важливу роль у контролі температури планети, відбиваючи сонячне світло назад у космос і утримуючи тепло.

Про що дізнались вчені

За словами науковців, зроблені EarthCARE знімки привідкрили завісу щодо того, як лід і сніг у хмарах перетворюються на дощ.

Їм, зокрема, вдалось побачити внутрішню структуру хмар й ідентифікувати окремі шари, в яких "підвішені" кристали льоду та сніжинки (частина з яких повільно падає вниз).

Згідно з даними ESA, у центрі хмара має найвищу щільність і містить більше великих частинок. Водночас у нижньому шарі хмар частинки падають із більшою швидкістю - саме там лід і сніг перетворюються на краплі води.

Дані, отримані із супутника (інфографіка: esa.int)

Виходячи з отриманих даних, вченим вдалося відшукати певну "межу" на висоті близько 5 тисяч метрів (де тане лід і сніг).

За словами наукового співробітника JAXA Такуджі Кубота, ці перші знімки "розкривають деталі внутрішньої структури хмар над океаном, на схід від Японії".

Зображення, отримане з EarthCARE (фото: esa.int)

"Це перші у своєму роді зображення, тому що ми ніколи раніше не отримували подібної інформації з космосу", - додав він.

Уточнюється, що знімки були зроблені за допомогою радара для профілювання хмар. Додаткові дані з EarthCARE дослідники планують отримати вже найближчими тижнями та місяцями.

Вони сподіваються, зокрема, що це допоможе зрозуміти, як аерозолі (дрібні частинки пилу та диму), впливають на нагрівання та охолодження атмосфери Землі.

"Це фантастичний перший результат і показник того, на що ми можемо чекати в майбутньому - коли супутник і всі його інструменти будуть повністю відкалібровані та введені в експлуатацію", - наголосила директор програм спостереження за Землею ESA Сімонетта Челі.