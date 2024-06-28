Как рождается дождь: что узнали ученые, заглянув внутрь облаков (фото, видео)

Основное об EarthCARE

EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) - спутник, целью которого является исследование облаков для получения более точных прогнозов погоды и надежных данных о климате.

Он не только собирает информацию об облаках и их формировании, но и может измерять радиацию, излучаемую с поверхности и атмосферы Земли.

По мнению экспертов, данные EarthCARE могут помочь смягчить угрозы, создаваемые глобальным потеплением, а также адаптироваться к ним.

Идея создать такой спутник впервые пришла в голову профессору физики атмосферы Энтони Иллингворту из Университета Рединга (еще более 30 лет назад).

В 2004 году проект был принят Европейским космическим агентством (ESA), но позже стал совместной с Агентством аэрокосмических исследований Японии (JAXA) миссией.

29 мая 2024 года EarthCARE был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберга в Калифорнии.

На его борту расположены четыре основных прибора, которые будут детально анализировать облака и их структуры, делать снимки, а также измерять, сколько солнечного тепла улавливается облаками.

Ожидается, что трехлетняя миссия стоимостью более 800 млн евро даст важные для исследователей ответы, ведь облака играют жизненно важную роль в контроле температуры планеты, отражая солнечный свет обратно в космос и удерживая тепло.

О чем узнали ученые

По словам ученых, сделанные EarthCARE снимки приоткрыли занавес относительно того, как лед и снег в облаках превращаются в дождь.

Им, в частности, удалось увидеть внутреннюю структуру облаков и идентифицировать отдельные слои, в которых "подвешены" кристаллы льда и снежинки (часть которых медленно падает вниз).

Согласно данным ESA, в центре облако имеет самую высокую плотность и содержит больше крупных частиц. В нижнем слое облаков частицы падают с большей скоростью - именно там лед и снег превращаются в капли воды.

Данные со спутника (инфографика: esa.int)

Исходя из полученных данных, ученым удалось отыскать определенную "границу" на высоте около 5 тысяч метров (где тает лед и снег).

По словам научного сотрудника JAXA Такуджи Кубота, эти первые снимки "раскрывают детали внутренней структуры облаков над океаном, к востоку от Японии".

Изображение, полученное с EarthCARE (фото: esa.int)

"Это первые в своем роде изображения, потому что мы никогда раньше не получали подобной информации из космоса", - добавил он.

Уточняется, что снимки были сделаны с помощью радара для профилирования облаков. Дополнительные данные с EarthCARE исследователи планируют получить уже в ближайшие недели и месяцы.

Они надеются, в частности, что это поможет понять, как аэрозоли (мелкие частицы пыли и дыма) влияют на нагревание и охлаждение атмосферы Земли.

"Это фантастический первый результат и показатель того, чего мы можем ожидать в будущем - когда спутник и все его инструменты будут полностью откалиброваны и введены в эксплуатацию", - подчеркнула директор программ наблюдения за Землей ESA Симонетта Чели.