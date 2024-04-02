Як наприкінці травня: у Києві температура повітря перевищила норму на 10 градусів

За даними кліматологів, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня та не опустилася нижче 10,4 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4 градусів.

Максимальна температура повітря досягла 24,6 градусів тепла, що на 4,3 градусів вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 17,3 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2 градусів, а кліматичну норму - на 10,4 градусів.

Аномальне тепло

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, аномально тепла погода в Україні останніми днями була викликана хвилею із західного Середземномор'я.

Разом з теплом до України прийшов пил із Сахари. Українців закликали зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.