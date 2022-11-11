Як може розвиватися наступ ЗСУ після Херсона: експерт назвав три напрямки

Після звільнення Херсона подальший наступ Збройних сил України на півдні може розвиватися за трьома напрямками.

За його словами, нинішня ситуація на правобережній частині Херсонської області прогнозувалася ще влітку, коли українські сили отримали далекобійну артилерію типу HIMARS. А противник почав виведення військ з Херсона на лівий берег не вчора і не позавчора, а коли оголосив нібито евакуацію мирних жителів.

Щодо подальших дій Збройних сил України, то вони не форсуватимуть Дніпро, а закріпляться на правому березі та утримуватимуть його за допомогою артилерії. А звільнення окупованих територій продовжиться, швидше за все, з Запорізької області в одному з трьох напрямків - Бердянськ, Мелітополь чи Маріуполь (Донецька область).

"Найоптимальнішим виглядає просування через Вугледар (Донецька область) на Маріуполь або впритул підійти до Волновахи, щоб тримати постачання угруповання противника під щільним вогневим контролем. Але про те, який задум реалізовуватимуть Сили оборони знає лише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний", - додав він. .