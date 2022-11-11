Как может развиваться наступление ВСУ после Херсона: эксперт назвал три направления

По словам его словам, нынешняя ситуация на правобережной части Херсонской области прогнозировалась еще летом, когда украинские силы получили дальнобойную артиллерию типа HIMARS. А противник начал вывод войск из Херсона на левый берег не вчера и не позавчера, а когда объявил якобы эвакуацию мирных жителей.

Что касается дальнейших действий Вооруженных сил Украины, то они не будут форсировать Днепр, а закрепятся на правом берегу и будут удерживать его с помощью артиллерии. А освобождение оккупированных территорий продолжится, скорее всего, из Запорожской области в одном из трех направлений - Бердянск, Мелитополь или Мариуполь (Донецкая область).

"Наиболее оптимальным выглядит продвижение через Угледар (Донецкая область) на Мариуполь либо вплотную подойти к Волновахе, чтобы держать снабжение группировки противника под плотным огневым контролем. Но о том, какой замысел будут реализовывать Силы обороны знает только главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный", - добавил Свитан.