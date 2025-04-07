Експерт оцінив, як може розширитися коло країн з ядерною зброєю

З поверненням Дональда Трампа до Білого дому ядерне стримування знову опинилося у фокусі міжнародної політики.

Коли США більше не здаються надійним гарантом безпеки, країни шукають інші способи захисту - і ядерна зброя знову стає темою серйозних розмов.

У світі є кілька перевірених стратегій стримування агресії: розвивати власні Збройні сили, перетворити економіку на критично важливу для глобального ринку (як це зробив Тайвань), або ж мати свою ядерну зброю.

Останнім шляхом давно пішли Північна Корея, Іран, Ізраїль, Індія та Пакистан. Тепер до цього переліку можуть додатися нові країни.

"Це значний ризик, хоча його важко точно оцінити. У найгіршому випадку кілька країн, розташованих поблизу Китаю, Росії та, можливо, Ірану, можуть прагнути отримати ядерну зброю, якщо дійдуть висновку, що більше не можуть покладатися на Сполучені Штати для забезпечення своєї безпеки", - пояснює Джон Кейвс.

Серед потенційних кандидатів - Південна Корея та Японія, які мають потужну промислову базу та досвід у цивільних ядерних програмах.

На Близькому Сході впродовж останніх років дедалі частіше звучать сигнали з боку Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту. За певних умов і вони можуть розпочати розробку власної зброї масового ураження.

Водночас є й стримувальні фактори. За словами Кейвса, загроза жорстких санкцій, ризик превентивного удару, а також міжнародні норми нерозповсюдження зброї можуть утримати окремі уряди від фатального кроку.

Але якщо баланс безпеки у світі справді зміниться, утриматись від гонки ядерного озброєння зможуть не всі.