Як мотивувати себе на вивчення іноземної мови: дієві поради експерта

Як швидше опановувати іноземні мови: поради фахівця

Якщо ви говорите іноземними мовами, то маєте шанси на більші перспективи підвищення на роботі, вищу заробітну платню, конкурентні переваги при пошуку роботи, можливість вільно спілкуватись з іноземцями, дивитись улюблені фільми в оригіналі та багато іншого.

Однак розуміння та бажання, на жаль, не завжди мотивую до конкретних дій, зауважує Іннола Новикова.

"Дуже часто не вистачає часу, багато хто втомлюється від відсутності результатів, втрачає мотивацію і зрештою закидає вивчення мови після тижня чи місяця навчання", – зауважує вона.

Студенти та молодь в більшості вивчають іноземні мови у школі, в закладах вищої освіти, базові знання мають багато, але як мотивувати себе до вивчення мови на більш високому рівні?

"На мій погляд, спершу необхідно визначити особисту мету та повинно бути чітке розуміння – для чого необхідна мова. Мета дозволить постійно нагадувати, для чого ти вчиш мову, це вкрай необхідне для підтримки мотивації. Не завжди має бути щось глобальне. Метою може бути подивитись улюблений фільм в оригіналі і зрозуміти прості фрази, або написати резюме англійською, або розповісти друзям з-за кордону про війну Росії проти України, або вміти писати текст-заклик до іноземців донатити нам гроші", – радить вона.

За словами Інноли Новикової, важливо не ставити глобальні цілі. Замість цього потрібно робити маленькі кроки, ставите маленькі підцілі.

"Не вимагайте від себе великих задач, сьогодні молодь як й всі українці у стресі, тому наша увага та пам'ять суттєво знижена. Варто хвалити себе за кожен маленькій крок, за кожну мінімальну перемогу, це стимулює йти далі", – каже фахівець.

Варто визначити кількість часу та конкретний час на вивчення мови. Наприклад, 10-15 хвилин зранку або після занять, або на перерві. Це дуже мотивує та стимулює.

Якщо є можливість, цей час проводити щоразу в різних цікавих місцях, робити різні завдання, щоб не було нудно. Це також поліпшить результат.

"Дуже важливо обрати цікавий формат навчання. Зараз пропонують велику кількість різноманітних курсів у поєднанні з, наприклад, спортивними заходам або чимось іншим. Є курси для матусь з дітками, є навчання англійською у поєднанні з бігом та багато іншого цікавого. Шукайте формати, які відповідають вашим хобі та інтересам", – наводить приклади співрозмовниця.

Якщо багато спілкуєтесь в інтернеті, намагайтесь находити цікави групи та частіше розмовляйте з людьми англійською. Можна слухати англомовні пісні та намагатися перекладати їх, дивитися спортивні заходи англійською, можете ходити на екскурсії, які проводять англійською. Може, с першого разу буде важко, але с часом буде краще.

"Безумовно, найкращий результат буде, якщо є можливість зануритися у мовне середовище", – каже візит-професор.

Спілкування з носіями мови дозволить краще зрозуміти не тільки окремі слова, але й ціли вирази. У мовному середовищі є можливість не просто вивчати мову, але й поєднувати вивчення мови та різні побутові дії.

"Гарна ідея для школярів та студентів – це мовні табори, літні мовні школи та інші формати спілкування однолітків з різних країн", – зауважує Новикова.