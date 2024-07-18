Как мотивировать себя на изучение иностранного языка: действенные советы эксперта

Как быстрее выучить иностранные языки: советы специалиста

Если вы говорите на иностранных языках, то имеете шансы на большие перспективы повышения на работе, более высокую заработную плату, конкурентные преимущества при поиске работы, возможность свободно общаться с иностранцами, смотреть любимые фильмы в оригинале и многое другое.

Однако понимание и желание, к сожалению, не всегда мотивирую к конкретным действиям, отмечает Иннола Новикова.

"Очень часто не хватает времени, многие устают от отсутствия результатов, теряют мотивацию и в конце концов бросают изучение языка после недели или месяца обучения", – отмечает она.

Студенты и молодежь в большинстве изучают иностранные языки в школе, в высших учебных заведениях, базовые знания имеют много, но как мотивировать себя к изучению языка на более высоком уровне?

"На мой взгляд, сначала необходимо определить личную цель и должно быть четкое понимание – для чего необходим язык. Цель позволит постоянно напоминать, для чего ты учишь язык, это крайне необходимое для поддержки мотивации. Не всегда должно быть что-то глобальное. Целью может быть посмотреть любимый фильм в оригинале и понять простые фразы, или написать резюме на английском, или рассказать друзьям из-за рубежа о войне России против Украины, или уметь писать текст-призыв к иностранцам донатить нам деньги", – советует она.

По словам Иннолы Новиковой, важно не ставить глобальные цели. Вместо этого нужно делать маленькие шаги, ставите маленькие подцели.

"Не требуйте от себя больших задач, сегодня молодежь, как и все украинцы в стрессе, поэтому наше внимание и память существенно снижена. Стоит хвалить себя за каждый маленький шаг, за каждую минимальную победу, это стимулирует дальше", – говорит специалист.

Следует определить количество времени и конкретное время на изучение языка. К примеру, 10-15 минут утром или после занятий, или на перерыве. Это очень мотивирует и стимулирует.

Если есть возможность, это время проводить каждый раз в разных интересных местах, делать разные задачи, чтобы не было скучно. Это также улучшит результат.

"Очень важно выбрать интересный формат обучения. Сейчас предлагают большое количество разнообразных курсов в сочетании с, например, спортивными мероприятиями или чем-то другим. Есть курсы для мам с детьми, есть обучение на английском в сочетании с бегом и много другого интересного. Ищите форматы, которые соответствуют вашим хобби и интересам", – приводит примеры собеседница.

Если много общаетесь в интернете, старайтесь находить интересные группы и чаще разговаривайте с людьми на английском. Можно слушать англоязычные песни и пытаться переводить их, смотреть спортивные мероприятия на английский, можете ходить на экскурсии, которые проводят по-английски. Может, с первого раза будет трудно, но со временем будет лучше.

"Безусловно, лучший результат будет, если есть возможность окунуться в языковую среду", – говорит визит-профессор.

Общение с носителями языка позволит лучше понять не только отдельные слова, но и выражения. В языковой среде есть возможность не просто учить язык, но и совмещать изучение языка и различные бытовые действия.

"Хорошая идея для школьников и студентов – это языковые лагеря, летние языковые школы и другие форматы общения сверстников из разных стран", – отмечает Новикова.