Как мотивировать себя на изучение иностранного языка: действенные советы эксперта

В современных реалиях незнание иностранного языка значительно сокращает возможности для молодежи. А высокие языковые навыки, наоборот, помогут в обучении и продвижении в работе.
Как мотивировать школьников и студентов изучать иностранные языки, советы в комментарии РБК-Украина дает доктор экономических наук, профессор, Визит-профессор Балтийской международной академии (Латвия), проректор Киевского аграрного университета Иннола Новикова.
Если вы говорите на иностранных языках, то имеете шансы на большие перспективы повышения на работе, более высокую заработную плату, конкурентные преимущества при поиске работы, возможность свободно общаться с иностранцами, смотреть любимые фильмы в оригинале и многое другое.
Однако понимание и желание, к сожалению, не всегда мотивирую к конкретным действиям, отмечает Иннола Новикова.
"Очень часто не хватает времени, многие устают от отсутствия результатов, теряют мотивацию и в конце концов бросают изучение языка после недели или месяца обучения", – отмечает она.
Студенты и молодежь в большинстве изучают иностранные языки в школе, в высших учебных заведениях, базовые знания имеют много, но как мотивировать себя к изучению языка на более высоком уровне?
"На мой взгляд, сначала необходимо определить личную цель и должно быть четкое понимание – для чего необходим язык. Цель позволит постоянно напоминать, для чего ты учишь язык, это крайне необходимое для поддержки мотивации. Не всегда должно быть что-то глобальное. Целью может быть посмотреть любимый фильм в оригинале и понять простые фразы, или написать резюме на английском, или рассказать друзьям из-за рубежа о войне России против Украины, или уметь писать текст-призыв к иностранцам донатить нам деньги", – советует она.
По словам Иннолы Новиковой, важно не ставить глобальные цели. Вместо этого нужно делать маленькие шаги, ставите маленькие подцели.
"Не требуйте от себя больших задач, сегодня молодежь, как и все украинцы в стрессе, поэтому наше внимание и память существенно снижена. Стоит хвалить себя за каждый маленький шаг, за каждую минимальную победу, это стимулирует дальше", – говорит специалист.
Следует определить количество времени и конкретное время на изучение языка. К примеру, 10-15 минут утром или после занятий, или на перерыве. Это очень мотивирует и стимулирует.
Если есть возможность, это время проводить каждый раз в разных интересных местах, делать разные задачи, чтобы не было скучно. Это также улучшит результат.
"Очень важно выбрать интересный формат обучения. Сейчас предлагают большое количество разнообразных курсов в сочетании с, например, спортивными мероприятиями или чем-то другим. Есть курсы для мам с детьми, есть обучение на английском в сочетании с бегом и много другого интересного. Ищите форматы, которые соответствуют вашим хобби и интересам", – приводит примеры собеседница.
Если много общаетесь в интернете, старайтесь находить интересные группы и чаще разговаривайте с людьми на английском. Можно слушать англоязычные песни и пытаться переводить их, смотреть спортивные мероприятия на английский, можете ходить на экскурсии, которые проводят по-английски. Может, с первого раза будет трудно, но со временем будет лучше.
"Безусловно, лучший результат будет, если есть возможность окунуться в языковую среду", – говорит визит-профессор.
Общение с носителями языка позволит лучше понять не только отдельные слова, но и выражения. В языковой среде есть возможность не просто учить язык, но и совмещать изучение языка и различные бытовые действия.
"Хорошая идея для школьников и студентов – это языковые лагеря, летние языковые школы и другие форматы общения сверстников из разных стран", – отмечает Новикова.
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