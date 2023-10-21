Як мобільні оператори готуються до можливих блекаутів і чи буде зв'язок

Київстар: як довго буде зв'язок і яка ситуація з домашнім інтернетом

З лютого 2022 Київстар інвестував у енергонезалежність майже 1 мільярд гривень, з них майже 700 мільйонів гривень вклали у джерела енергії для базових станцій мобільного зв’язку та 300 млн грн – у мережу "Домашнього Інтернету", кажуть РБК-Україна у прес-службі компанії.

"Протягом 2023 року Київстар встановив на базових станціях 80 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать до 6 годин роботи обладнання без використання електроживлення. Триває робота із забезпечення енергонезалежності мережі. До кінця 2023 року загальна кількість таких акумуляторів досягне 110 тисяч. Крім того, втричі збільшена кількість стаціонарних та мобільних дизель-генераторів, які мають забезпечувати роботу усіх критично важливих об`єктів мережі", – розповідають у Київстарі.

На початку повномасштабної війни у розпорядженні компанії було 700 таких генераторів, зараз їх 2200. Щодо абонентів, які користуються "Домашнім Інтернетом", то на мережі фіксованого інтернету встановлюється 50 тисяч блоків безперебійного живлення.

За словами представників компанії, це дасть можливість забезпечити функціонування мінімум 70% мережі фіксованого інтернету під час потенційних блекаутів.

Фото: Утримувати зв'язок кілька годин після відключення світла допомагають в тому числі батареї на базових станціях операторів (Getty Images)

У низці міст України оператор тестує більш енергонезалежні технології GPON. До кінця 2023 року планують запустити її у комерційне використання. Реагуючи на зауваження НКЕК щодо готовності телеком-операторів до блекаутів, у Київстарі зауважують, що опублікована інформація стосується результатів перевірок, які відбувались у серпні 2023 року.

"Зазначимо, що зауваження регулятора до компанії стосувались не засобів резервного живлення, а потужності сигналу на окремих локаціях у Київській, Львівській та Одеській областях. На сьогодні складнощі з отриманням сигналу у вищезазначених регіонах усунено.

Базові станції, які надають зв’язок на локаціях, де розташовані критичні об’єкти, визначені РНБО, забезпечені можливістю автономно та безперервно надавати зв’язок абонентам протягом 3 діб: є дизель-генератори та підготовані паливно-мастильні матеріали для них", – кажуть у компанії.

Lifecell: "Більшість абонентів матимуть доступ до зв’язку під час відключень"

Готовність lifecell до відключень електроенергії цього року набагато краща, ніж минулого сезону, запевняють РБК-Україна у прес-службі компанії.

Опорна мережа вже обладнана новими батареями, а ключові технологічні майданчики – генераторами. Це означає, що більшість абонентів будуть мати доступ до зв’язку під час відключень.

"Протягом останнього року компанія встановила тисячі літієвих батарей на своїх технологічних майданчиках. Нові батареї ємні та витривалі, тому здатні підтримувати роботу базової станції до 4 години за відсутності стаціонарного живлення. За останні шість місяців ми підключили до власних і партнерських генераторів вже близько 1200 наших базових станцій і продовжуємо цю роботу – закуповуємо, встановлюємо, домовляємось", – коментують у lifecell.

Фото: Оператори запевняють, що більшість абонентів за можливих блекаутів матимуть зв'язок (Getty Images)

Також у компанії розповіли, що шукають альтернативні джерела живлення базових станцій – триває пілотний проект живлення від сонячних батарей, щоб зробити обладнання більш автономним на випадок блекаутів.

Vodafone: більше базових станцій для забезпечення зв'язку

Всі вузлові технічні майданчики та об’єкти мережі, від яких залежить надання послуг в національному масштабі, забезпечені основними та резервними системами живлення та пальним у достатніх обсягах, щоб працювати стабільно, у тому числі й в умовах тривалих блекаутів.

Про це РБК-Україна повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторія Рубан.

"На цю мить в мережу інвестовано понад 5,8 млрд грн (для порівняння – у 2021 інвестовано 3,5 млрд грн). Безпосередньо в енергонезалежність компанія інвестувала в цьому році близько 150 млн грн та ця цифра – постійно зростає. Для того, щоб забезпечувати зв'язок під час перебоїв з електропостачанням, ми встановили понад 9000 нових акумуляторних батарей на 2255 майданчиках, забезпечивши додаткову резервну потужність на 685 800 ампер-годин", – пояснила представниця компанії.

У Vodafone додали, що майже в чотири рази збільшили кількість базових станцій, які будуть працювати на дизельних генераторах.

"Ці дії допоможуть нам підтримувати безперебійний зв’язок, навіть якщо будуть тривалі відключення електроенергії", – запевнили у компанії. І додали, що наразі працюють над збільшенням тривалості роботи деяких некритичних локальних сайтів, які було відзначено під час перевірки.