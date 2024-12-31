Як мити машину узимку: кілька важливих порад

Одна з незручностей зими для небайдужого автовласника: машина вимазується дужче, ніж у теплу пору, але мити і складно, і небажано. Що робити, якщо не хочеться їздити на брудному авто?

Той випадок, коли і гроші не дуже допоможуть: миття машини навіть у професійних автомийників несе з собою певні ризики. Але ж (не говорячи про естетику) до весні машина обросте такими нашаруваннями, що і двері не вдасться відкрити! Автожурналісти rbc.ua довідалися кілька секретів на автомийках, які успішно працюють, не зважаючи на сезон.

Чому не бажано мити машину взимку

Суто теоретично, загрози зимової бані для машини такі:

- Волога замерзне. Велика ймовірність, що навіть після найретельнішого майстра десь залишиться вода. Яка замерзне десь у найпотаємнішому кутку машини і, розширюючись при тому, щось там зіпсує. А водій про це часом дізнається через кілька днів чи місяців;

- Контраст температур. Машина (в першу чергу кузов) холодна, а вода на мийці – тепла. Значний перепад температури призводить до розтріскування лакофарбового покриття.

Власне, якщо про ці дві основні небезпеки знати, і знати, як їх уникнути, автомобіль можна мити і узимку. Лихо у тому, що дуже часто мийникам байдуже до ваших побоювань і здорового глузду, і вони усіма згаданими ризиками нехтують.

Як правильно мити машину взимку

Якщо ви не впевнені у ретельності працівників автомийки, куди вам довелося заїхати у холодну погоду, вам доведеться прослідкувати за їхніми діями. І за необхідності втрутитись у процес, який виконується за ваші гроші і стосовно вашої машини.

Вода на має бути дуже теплою. Звісно, геть гарячою вона навряд чи буде, але надто тепла – це теж погано. Від значного перепаду температур лак та фарба на кузові можуть розтріскатися.

Машина не має бути дуже холодною. Слід дати їй нагрітися в боксі. Хай ваш автомобіль постоїть хвилин п’ять, перш ніж його нещадно обдадуть водою контрастної температури. Якщо цього не зробити, результат марафету буде той самий, що і в першому випадку.

Важливо ретельно промити колісні арки. Можна запропонувати хлопцям додаткову оплату, але ці найбільш вразливі зони треба особливо старанно обробити струменем води (можна без піни). Справа у тому, що під крилами взимку часто зберігаються чималі поклади солі, підняті колесами з дороги і закинуті відцентровою силою у всі закутки простору під крилами. Та і звичайний, несолоний бруд, залишений у нішах під крилами, теж може дати старт корозії, працюючи як довгодіючий вологий компрес.

Треба ретельно висушили ущільнювачі дверей і відповідну поверхню дверних прорізів. Якщо цього не зробити, гумові ущільнювачі міцно примерзнуть до металу. Внаслідок чого може статись ціла гама пригод: двері не можна буде відкрити, при спробах може бути зламана ручка (ручки), а гумка врешті-решт може бути відірвана, що називається, "з м’ясом".

З замків і ручок дверей треба видути вологу – за допомогою повітря високого тиску. Коли мийники такого не зроблять, машині може потребуватись кількагодинне відігрівання у теплому приміщенні. У вас таке є на прикметі?

Ущільнювачі дверей і багажника після осушення варто змастити спеціальним препаратом проти замерзання (найчастіше це силіконовий засіб). Це і страховка на випадок неретельності попереднього осушування, і превентивний захід на найближчі дні, коли зволожені дощем/снігом дверні прорізи можуть приморозити до себе гумові смужки дверей.

Коротко

Коли на дворі мороз, особливо нижче мінус 10-15 градусів, і у вас є сумніви щодо професіоналізму мийників, краще утриматись від водних процедур. Почекайте, коли градусник підніметься, і краще до позначки вище нуля. Тим більше, що такий вагомий аргумент, як загроза корозії на солоному кузові, при сильному морозі втрачає силу: за температури нижче мінус 8 – 10 С поширення іржі на металі уповільнюється.