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Як "Місія нездійсненна". Український сержант розповів про труднощі шляху на "нуль", - ЗМІ

21:40 06.08.2026 Чт
2 хв
Кожні 200 метрів шляху доводиться погоджувати з іншими підрозділами
aimg Валерія Абабіна
Як "Місія нездійсненна". Український сержант розповів про труднощі шляху на "нуль", - ЗМІ Фото: Розповідь сержанта про труднощі на шляху на "нуль" (GettyImages)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Дорога до "нульової лінії" - найпередовішої частини фронту - стала настільки небезпечною, що кожен крок вимагає ретельного планування та координації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Чому кожен крок треба узгоджувати

За словами українського сержанта із позивним "Янкі", під час руху до "нульової лінії", де українські війська перебувають найближче до російських сил, доводиться погоджувати буквально кожні 200 метрів.

"Кожен крок має бути скоординованим. Кожні приблизно 200 метрів, кожен крок, бо інакше це наражає вас на небезпеку", - розповів боєць.

Така координація потрібна, щоб уникнути втрат від дружнього вогню та забезпечити прикриття солдатам, які просуваються вперед.

Дорога, яка триває тиждень

"Просто дістатися до нульової лінії - це як "Місія нездійсненна", - зазначив сержант, маючи на увазі відомі своєю напруженістю бойовики.

Небо над "нулем" заповнене розвідувальними та ударними дронами, а ворожі війська перебувають поруч і часто здійснюють спроби проникнення.

За словами "Янкі", навіть переміщення на 300 метрів може стати питанням життя і смерті - військам доводиться чекати сприятливої погоди та підтримки радіоелектронної боротьби. Іноді такі умови настають лише через тиждень.

Як намагаються полегшити координацію

Українські військові називають координацію на полі бою надзвичайно важливою - не лише в межах свого підрозділу, а й з усіма іншими поблизу. Спростити її має нова онлайн-система управління полем бою "Дельта".

Ця спільна платформа надає загальну картину поля бою, показує дії сусідніх підрозділів і допомагає уникати плутанини між ними.

Нагадаємо, "нульова лінія" - це найпередовіша ділянка фронту, де українські війська перебувають у безпосередній близькості до противника.

Раніше Business Insider розповідав, що бійці можуть тижнями чекати нагоди подолати лічені метри до своїх позицій.

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