Як мінімізувати негативні наслідки мобілізації для економіки – думки бізнесу

Для мінімізації потенційного негативного впливу мобілізації військовозобов’язаних на економіку мають діяти чіткі, прозорі правила і критерії бронювання працівників підприємств різних галузей.

Про це в коментарях для РБК-Україна заявили представники бізнесу та профільних бізнесових асоціацій.

Як мінімізувати негативний вплив мобілізації на бізнес

В Українському союзі промисловців і підприємців переконані, що для мінімізації можливого негативного впливу мобілізації на бізнес потрібно реалізувати цілу низку заходів. Зокрема, варто провести чіткий аудит галузей економіки, які не лише зараз мають критичне значення, але й можуть стати такими з часом.

"Як приклад - виробництво порохів для оборони, видобуток літію для акумуляторів, нафтогазова переробка. Критеріями важливості мають бути показники потенційної користі для економіки і оборони за умови, якщо підприємство починає чи розвиває такий напрям", - говорить президент УСПП Анатолій Кінах.

Також обов’язково має бути впроваджено електронне бронювання та максимально спрощено його процедуру.

В Незалежній асоціації банків України зазначають: важливо уникнути нинішнього недоліку процедури бронювання від мобілізації, коли між закінченням періоду попереднього бронювання працівника і затвердженням рішення про наступний період бронювання минає досить багато часу, за який його встигають мобілізувати на фронт.

На переконання голови комітету Конфедерації будівельників України з питань девелопменту, комерційної директорки компанії "Інтергал-Буд" Анни Лаєвської, можливість бронювання повинна надаватись безпосередньо представникам базових будівельних спеціальностей, а також співробітникам бек-офісів будівельних компаній, оскільки вони відповідають за своєчасне виконання зобов'язань перед інвесторами.

Виконавчий директор групи компаній FOMALGAUT Богдан Рублюк вважає, що бронювати працівників повинні мати змогу не лише стратегічно необхідні для оборонної здатності підприємства, але й підприємства, які важливі для економіки країни, лідери своєї галузі, лідери областей.

На думку гендиректора Асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслава Черняховського, для мінімізації негативного впливу мобілізації на страховий ринок потрібно, зокрема, забезпечити бронювання керівників всіх небанківських фінансових установ і надати можливість бронювати критично важливих співробітників, таких як актуарії, внутрішні аудитори, IT-спеціалісти.

На жаль, констатує перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, абсолютно справедливу процедуру бронювання від мобілізації придумати неможливо. Разом з тим, мають бути мінімізовані всі потенційні негативні наслідки для бізнесу. Основне - мають бути чіткі, зрозумілі, прозорі правила і критерії бронювання.