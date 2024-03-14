Як Мессі та Суарес "Інтер Маямі" в чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ вивели: відео

Північна та Центральна Америка, Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Інтер Маямі" – "Нешвілл" – 3:1

Голи: Суарес, 8, Мессі, 23, Тейлор, 63 – Саррідж, 90+3

Флоридці забили швидкий м'яч. Мессі одніє передачею вивів Суареса віч-на-віч із голкіпером, а уругвайський бомбардир холоднокровно реалізував момент. Сам аргентинець подвоїв перевагу "Інтера Маямі" – з центру штрафного рекордсмен "Золотого м'яча" поклав м'яч у кут.

У другому таймі "чаплі" зробили рахунок розгромним. Це Тейлор у стрибку в центрі штрафного головою переправив м'яч у сітку після закидання Суареса. "Нешвілл" зумів лише розмочити цифри на табло. У доданий арбітром час Саррідж замкнув простріл Мура.

Українець Сергій Кривцов вийшов у старті "чапель". Досвідчений центрбек провів на полі 76 хвилин. Його замінив Аллен. Статистика ветерана в нинішньому сезоні – 6 матчів у всіх турнірах, 1 попередження.

Наступний суперник "чапель" визначиться в протистоянні мексиканського "Монтеррея" та американського "Цинциннаті". Перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою перших. Матч-відповідь відбудеться у ніч проти п'ятниці, 15 березня.