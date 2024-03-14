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Как Месси и Суарес "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ вывели: видео

Фото: Лионель Месси оформил второй мяч "цапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Звездный "Интер Майами" обыграл "Нэшвилл" в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Северная и Центральная Америка, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала, ответные матчи

"Интер Майами" – "Нэшвилл" – 3:1

Голы: Суарес, 8, Месси, 23, Тейлор, 63 – Сарридж, 90+3

 

 

Флоридцы забили быстрый мяч. Месси одной передачей вывел Суареса один на один с голкипером, а уругвайский бомбардир хладнокровно реализовал момент. Сам аргентинец удвоил преимущество "Интера Майами" – из центра штрафной рекордсмен "Золотого мяча" уложил мяч в угол.

Во втором тайме "цапли" сделали счет разгромным. Это Тейлор в прыжке в центре штрафной головой переправил мяч в сетку после заброса Суареса. "Нэшвилл" сумел лишь размочить цифры на табло. В добавленное арбитром время Сарридж замкнул прострел Мура.

Украинец Сергей Кривцов вышел в старте "цапель". Опытный центрбек провел на поле 76 минут. Его заменил Аллен. Статистика ветерана в нынешнем сезоне – 6 матчей во всех турнирах, 1 предупреждение.

Следующий соперник "цапель" определится в противостоянии мексиканского "Монтеррея" и американского "Цинциннати". Первый поединок окончился минимальной победой первых. Ответный матч состоится в ночь на пятницу, 15 марта.

К слову, бразилец Роналдо сыграл в Воскресной лиге с маркетинговой целью.

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Месси