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Як менше платити за світло влітку: поради енергетиків

Фото: енергетики розповіли, як менше платити за світло влітку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Влітку традиційно зростає споживання електроенергії через використання кондиціонерів. Енергетики розповіли, як зменшити споживання, але не обмежувати комфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу енергетичної компанії Yasno.

Як зазначаються, наразі українцям слід перейти в режим максимальної економії. Це з одного боку дозволить зменшити суму у рахунку за світло, а з іншого - допоможе енергетикам втримати баланс в енергосистемі та уникнути масових відключень світла.

Як зменшити споживання електроенергії влітку:

  • оновити освітлювальні прилади. Якщо досі користуєтеся лампами розжарювання, їх треба замінити на LED-лампи, які споживають до 10 разів менше енергії. У темний час доби віддавати перевагу місцевому освітленню (настільні лампи, торшери, бра), а не загальному.
  • завжди вимикати освітлення у кімнаті, навіть якщо виходите ненадовго. Також вимикати з мережі електроприлади, які не використовуєте. Телевізор, мікрохвильовка, електрочайник, зарядка телефону споживають незначний обсяг електроенергії, навіть коли ними не користуються. 
  • не ставити бойлер на максимальну температуру нагрівання. На підтримку температури води у баку витрачається менше енергії, ніж на нагрів з нуля, тому не потрібно щоразу вимикати водонагрівач з мережі.
  • зменшити час роботи побутової техніки. Наприклад, кип’ятити в електрочайнику лише необхідну кількість води. А щоб страва швидше приготувалася на електроплиті, використовувати посуд із кришкою.
  • за можливості рідше вмикати кондиціонер. Щоб зменшити нагрівання приміщення, можна зробити вологе прибирання, а також встановити жалюзі або заклейте вікна спеціальною плівкою, яка віддзеркалює тепло. Налаштувати увімкнення/вимкнення за допомогою вбудованого таймера, а вночі обирати економний режим Sleep. 

Як зазначити у Yasno, найбільше споживання електроенергії припадає на ранкові та вечірні пікові години.

Нагадаємо, що в Україні у пікові години обмежують використання світла. Для цього запроваджують погодинні відключення за графіками або екстрені обмеження. Цього передували масштабні обстріли енергетики з боку ворога, які завдали серйозних пошкоджень.

Як Україна готує енергетики до зимового періоду та які виклики стоять перед енергетиками - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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ЕлектроенергіяПослуги ЖКГВідключеня світлаЕнергетики