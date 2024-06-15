Як менше платити за світло влітку: поради енергетиків

Як зазначаються, наразі українцям слід перейти в режим максимальної економії. Це з одного боку дозволить зменшити суму у рахунку за світло, а з іншого - допоможе енергетикам втримати баланс в енергосистемі та уникнути масових відключень світла.

Як зменшити споживання електроенергії влітку:

оновити освітлювальні прилади. Якщо досі користуєтеся лампами розжарювання, їх треба замінити на LED-лампи, які споживають до 10 разів менше енергії. У темний час доби віддавати перевагу місцевому освітленню (настільні лампи, торшери, бра), а не загальному.

завжди вимикати освітлення у кімнаті, навіть якщо виходите ненадовго. Також вимикати з мережі електроприлади, які не використовуєте. Телевізор, мікрохвильовка, електрочайник, зарядка телефону споживають незначний обсяг електроенергії, навіть коли ними не користуються.

не ставити бойлер на максимальну температуру нагрівання. На підтримку температури води у баку витрачається менше енергії, ніж на нагрів з нуля, тому не потрібно щоразу вимикати водонагрівач з мережі.

зменшити час роботи побутової техніки. Наприклад, кип’ятити в електрочайнику лише необхідну кількість води. А щоб страва швидше приготувалася на електроплиті, використовувати посуд із кришкою.

за можливості рідше вмикати кондиціонер. Щоб зменшити нагрівання приміщення, можна зробити вологе прибирання, а також встановити жалюзі або заклейте вікна спеціальною плівкою, яка віддзеркалює тепло. Налаштувати увімкнення/вимкнення за допомогою вбудованого таймера, а вночі обирати економний режим Sleep.

Як зазначити у Yasno, найбільше споживання електроенергії припадає на ранкові та вечірні пікові години.