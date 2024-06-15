Как меньше платить за свет летом: советы энергетиков

Как отмечается, сейчас украинцам следует перейти в режим максимальной экономии. Это с одной стороны позволит уменьшить сумму в платежке за свет, а с другой - поможет энергетикам удержать баланс в энергосистеме и избежать массовых отключений света.

Как уменьшить потребление электроэнергии летом:

обновить осветительные приборы. Если до сих пор пользуетесь лампами накаливания, их нужно заменить на LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше энергии. В темное время суток отдавать предпочтение местному освещению (настольные лампы, торшеры, бра), а не общему.

всегда выключайте освещение в комнате, даже если выходите ненадолго. Также выключать из сети неиспользуемые электроприборы. Телевизор, микроволновка, электрочайник, зарядка телефона потребляют незначительный объем электроэнергии, даже если они не пользуются.

не ставить бойлер на максимальную температуру нагрева. В поддержку температуры воды в баке тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля, поэтому не нужно каждый раз выключать водонагреватель из сети.

снизить время работы бытовой техники. К примеру, кипятить в электрочайнике только необходимое количество воды. Чтобы блюдо быстрее приготовилось на электроплите, использовать посуду с крышкой.

по возможности реже включать кондиционер. Чтобы уменьшить нагрев помещения, можно сделать влажную уборку, а также установить жалюзи или заклейте окна специальной пленкой, отражающей тепло. Настройте включение/выключение с помощью встроенного таймера, а ночью выбирайте экономный режим Sleep.

Как отметили в Yasno, наибольшее потребление электроэнергии приходится на утренние и вечерние пиковые часы.