Як менше платити за комуналку в Україні? Поради, які реально працюють

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Що найперше можна зробити, щоб зекономити на комуналці?

Що радить експерт для скорочення витрат на електриці, опаленні та воді?

Які державні програми допомагають українцям економити?

Загальні рекомендації – дрібниці, які мають значення

Раціональне використання електроенергії, газу та води є важливим не тільки для заощадження грошей під час війни та загального здорожчання комунальних послуг. Економія ресурсів – це турбота про безпеку та добробут майбутніх поколінь. Адже часто ми витрачаємо більше, ніж потрібно, навіть цього не усвідомлюючи.

За словами експерта у сфері житлово-комунальних господарств Володимира Гуцула, побутові звички в першу чергу впливають на споживання ресурсів найбільше.

"Коли ви наливаєте чашку чаю – це 200 грамів. А зазвичай у чайник ллють півтора літра води, щоб просто закип’ятити. Відповідно, витрачається зайва електроенергія. От вам і економія", – каже експерт РБК-Україна.

Ще одна важлива порада – купуйте енергоощадну техніку. Експерт радить обирати холодильник, плиту чи іншу енергозатратну техніку і дивитись на клас енергоефективності – А, А+, А++."Можливо, техніка буде трохи дорожчою, але з часом вона заощадить вам чималі суми", – додав Гуцул.

Як економити на електриці, воді та опаленні

Щодо електрики, ситуація у багатьох українських домівках уже частково вирішена: більшість перейшла на LED-лампи. Втім, є й інші практичні підходи, які допоможуть скоротити витрати.

"Коли трапляються катаклізми, як минулого тижня – опалення відключили та різко похолодало, українці повмикали обігрівачі, і вся економія зійшла нанівець", – розповів Володимир Гуцул, акцентуючи на важливості комплексного підходу.

Він звертає увагу на популярність сонячних панелей – їх вартість знижується з кожним роком, а користь зростає. Навіть мешканці багатоповерхівок знаходять можливості для встановлення панелей на балконах. Це не лише дозволяє зменшити залежність від електромережі під час блекаутів, а й суттєво скорочує витрати влітку.

Експерт також радить використовувати програмовані терморегулятори для батарей та котлів. Такі пристрої дозволяють автоматично підтримувати різні температурні режими залежно від часу доби та присутності людей у квартирі. Наприклад, у період відсутності мешканців температура знижується до 10°C, а перед поверненням – підвищується до комфортних 20°C. Це знижує навантаження на систему опалення та дозволяє уникнути зайвих витрат.

Окрему увагу варто приділити воді. Простий та доступний спосіб економії – встановлення аераторів на крани. Ці насадки змішують воду з повітрям, зберігаючи відчуття потужного напору, хоча фактична витрата води значно менша.

До списку практичних рішень експерт рекомендує додати встановлення індивідуальних лічильників тепла та води, що мотивує контролювати витрати та зменшувати плату за споживані ресурси та утеплення вікон і дверей, бо навіть тимчасове утеплення за допомогою ущільнювачів чи плівки дозволяє зменшити тепловтрати.

Таким чином, поєднання технологічних рішень та зміни побутових звичок дає змогу помітно скоротити витрати на комунальні послуги, навіть без капітальних інвестицій.

Фото: українці економлять на комуналці завдяки державним програмам енергоефективності (Getty Images)

Державні та місцеві програми енергоспоживання

Для українців, які прагнуть зменшити витрати на комунальні послуги та підвищити енергоефективність своїх осель, доступні як державні, так і місцеві програми підтримки. Наймасштабніша серед них – Фонд енергоефективності, який реалізує програму "Енергодім".

"Фонд працює для ОСББ. Якщо ви об’єдналися з сусідами – можете отримати компенсацію до 70% витрат на модернізацію: заміну вікон, утеплення, встановлення індивідуального теплового пункту", – пояснює Володимир Гуцул.

За його словами, програма дозволяє значно зменшити рахунки за опалення і водночас підвищити вартість житла завдяки термомодернізації. Йдеться не лише про зовнішнє утеплення, а й про комплексне оновлення систем енергоспоживання.

Окрім загальнонаціональних програм, багато громад розробляють власні механізми співфінансування заходів з енергоефективності.

Характерним прикладом є програма "70/30" у Києві, згідно з якою 70% витрат на енергоефективні роботи бере на себе місто, а 30% – співвласники багатоквартирного будинку. Аналогічні програми діють у Львові, Дніпрі, Вінниці та інших обласних центрах.

У підсумку, заощадження на комуналці – це не лише про скорочення споживання, а й про грамотне використання доступних ресурсів. Сучасні технології, розумне планування і програми державної та місцевої підтримки – усе це дозволяє не жертвувати комфортом, але водночас платити менше.