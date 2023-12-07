Як має виглядати плацдарм для наступу на лівобережжі Херсонської області: пояснення експерта

Наразі говорити про розширення плацдармів для наступу ЗСУ зарано. Принаймні поки українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях.

Окрім того, росіяни перекинули дивізію ВДВ, щоб видавити авангард українських військ із лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм.

"Поки його (плацдарму - ред.) немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того, як ми отримаємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягтися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 км і вглиб теж на 20 км", - пояснив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, коли українські війська отримають контроль над квадратом 20х20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, перекидання додаткових сил і наступальні дії.

"Поки це підготовка до створення плацдарму, а наші війська постійно переміщаються вузькою смугою від Голої Пристані до Козачих Лагерів", - додав експерт.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 6 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, підтверджує, що російські війська зберігають позиції на островах у Дніпрі на південь від Велетенського Херсонської області. Однак із цих кадрів не випливає, що російські війська нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом певного часу.