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Як Лунін і компанія зупинили "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії: відео

Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) перед стартовим свистком (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перший в сезоні "сухий" матч за мадридський "Реал". Королівський клуб удома переграв "Вільярреал" у 9-му турі Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 9-й тур

"Реал" – "Вільярреал" – 2:0

Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73

 

 

 

"Вершкові" оформили швидкий гол. Допоміг мадридцям нестандартно розіграний стандарт. Модріч від кутового прапорця відкинув м'яч назад Вальверде, той підготував удар і з тоненьким рикошетом від оборонця поклав під дальню стійку.

Подвоїв перевагу "Реал" у середині другого тайму. "Жовта субмарина" вдруге проґавила дальній удар у виконанні мадридців. Цього разу Вінісіус отримав пас від Вальверде та метрів із 25-ти розрядив гармату в кут воріт гостей.

Лунін, який вдруге поспіль вийшов у старті "вершкових", багато роботи не мав. Після першого гола "Реала" Пепе влучив у поперечину з центру штрафного майданчика. За всі 90 хвилин українець оформив лише 1 сейв, виконав 39 дотиків м'яча та віддав 32 передачі (28 точних).

Завдяки перемозі "Реал" закріпився на другій сходинці в Ла Лізі (21 очко). Тим часом "Вільярреал" наразі йде на 3-й позиції (17 пунктів). У лідерах залишається "Барселона" з матчем у запасі (21 бал).

До слова, раніше "Реал" у гостях програв "Ліллю" в Лізі чемпіонів.

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РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін