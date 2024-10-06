Як Лунін і компанія зупинили "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії: відео

Іспанія, Ла Ліга, 9-й тур

"Реал" – "Вільярреал" – 2:0

Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73

"Вершкові" оформили швидкий гол. Допоміг мадридцям нестандартно розіграний стандарт. Модріч від кутового прапорця відкинув м'яч назад Вальверде, той підготував удар і з тоненьким рикошетом від оборонця поклав під дальню стійку.

Подвоїв перевагу "Реал" у середині другого тайму. "Жовта субмарина" вдруге проґавила дальній удар у виконанні мадридців. Цього разу Вінісіус отримав пас від Вальверде та метрів із 25-ти розрядив гармату в кут воріт гостей.

Лунін, який вдруге поспіль вийшов у старті "вершкових", багато роботи не мав. Після першого гола "Реала" Пепе влучив у поперечину з центру штрафного майданчика. За всі 90 хвилин українець оформив лише 1 сейв, виконав 39 дотиків м'яча та віддав 32 передачі (28 точних).

Завдяки перемозі "Реал" закріпився на другій сходинці в Ла Лізі (21 очко). Тим часом "Вільярреал" наразі йде на 3-й позиції (17 пунктів). У лідерах залишається "Барселона" з матчем у запасі (21 бал).