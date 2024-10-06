Как Лунин и компания остановили "Вильярреал" в чемпионате Испании: видео

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел первый в сезоне "сухой" матч за мадридский "Реал". Королевский клуб дома обыграл "Вильярреал" в 9-м туре Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 9-й тур

"Реал" – "Вильярреал" – 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73

"Сливочные" оформили быстрый гол. Помог мадридцам нестандартно разыгранный стандарт. Модрич от углового флажка отбросил мяч назад Вальверде, тот подготовил удар и с тоненьким рикошетом от защитника уложил под дальнюю штангу.

Удвоил преимущество "Реал" в середине второго тайма. "Желтая субмарина" во второй раз упустила дальний удар в исполнении мадридцев. В этот раз Винисиус получил пас от Вальверде и метров с 25-ти разрядил пушку в угол ворот гостей.

Лунин, второй раз подряд вышедший в старте "сливочных", много работы не имел. После первого гола "Реала" Пепе попал в перекладину из центра штрафной. За все 90 минут украинец оформил всего 1 сэйв, выполнил 39 касаний мяча и отдал 32 передачи (28 точных).

Благодаря победе "Реал" закрепился на второй строчке в Ла Лиге (21 очко). Тем временем "Вильярреал" идет на 3-й позиции (17 пунктов). В лидерах остается "Барселона" с матчем в запасе (21 балл).