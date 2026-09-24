Як Layboard перевіряє роботодавців: алгоритм верифікації компаній

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Пошук вакансій за кордоном – це завжди баланс між привабливими обіцянками високої зарплати та ризиком натрапити на шахраїв. Надійність роботодавця й реальність пропозиції часто турбують шукачів більше, ніж умови праці, тому майданчики для пошуку роботи впроваджують багаторівневий контроль.

РБК-Україна розповідає, як Layboard.com перевіряє компанії через державні реєстри ЄС та Великої Британії, як працює двоетапна модерація вакансій за допомогою ШІ та чому статус "Перевірений" – це не привід втрачати пильність.

Як перевіряють роботодавців, вакансії та скарги користувачів на Layboard.com

Коли люди шукають роботу за кордоном на LB, вони, звичайно ж, звертають увагу на вакансії, де їм обіцяють гарну зарплату, зручний графік та різні бонуси, наприклад, часткову компенсацію оренди житла. Але однієї привабливої ​​пропозиції недостатньо. Потрібно розуміти:

хто саме розмістив оголошення;

чи існує насправді конкретна компанія;

чи можна зв'язатися з нею за позначеними контактами.

Тому багато хто цікавиться: як сайт вакансій перевіряє роботодавців.

З чого починається перевірка роботодавця

Процес починається з ідентифікації компанії. В опублікованій методології Layboard зазначено, що реєстраційні дані та документи, які користувач може побачити в категорії "Перевірені роботодавці", порівнюються з даними офіційних державних реєстрів країн ЄС, Польщі, Великої Британії та інших держав. У чому величезний плюс, адже це дозволяє зіставляти відомості, надані при реєстрації, з інформацією із зовнішніх авторитетних джерел.

Водночас важливо розділяти дві речі: існування юридичної особи та достовірність конкретної пропозиції. Одна автоматично не підтверджує іншу. Компанія справді може існувати, але це не доводить, що кожна опублікована від її імені вакансія – реальна.

Тому крім безпосередньої перевірки роботодавця, проводиться контроль оголошень (всі вакансії проходять окрему модерацію) та відстежується зворотний зв'язок від претендентів.

Після перевірки компанія отримує профіль, з якого публікує оголошення. На сторінках роботодавця відображаються:

тип компанії та геолокація;

доступні контакти й контактна особа;

дата реєстрації облікового запису на платформі;

кількість вакансій та відгуки користувачів.

Шукач може ознайомитися з усіма відгуками та оголошеннями, а також відгукнутися на вакансію. Що примітно, така структура дуже зручна, бо дозволяє оцінювати не лише текст однієї вакансії, а й історію облікового запису.

Якщо перед користувачем відкривається новий профіль з одним оголошенням, це також варто враховувати. Офіційний сайт роботодавця та контактні дані можуть бути додатковими орієнтирами для претендента, але сама позначка на платформі не повинна сприйматися як підтвердження всіх відомостей.

Процес перевірки оголошень і надання статусу надійного роботодавця (скриншот: РБК-Україна / layboard.com)

Що перевіряється безпосередньо у вакансії

В процесі перевірки оголошення перед публікацією аналізується його зміст:

характер запропонованої роботи;

обов'язки, умови;

відповідність встановленим правилам.

Вакансії не повинні демонструвати свідомо неправдиві відомості, шахрайські пропозиції, дискримінаційні формулювання або опис діяльності, яка порушує законодавство країни працевлаштування.

Модерація LB здійснюється в два етапи. Спочатку підозрілі публікації відсіюються автоматичною системою на основі ШІ. Потім спірні оголошення або ті, що потребують додаткової оцінки, перевіряються модераторами.

Такий підхід дозволяє опрацьовувати великий потік публікацій. Тут не йдеться про просту перевірку тексту на наявність заборонених слів. Система працює із сукупністю важливих ознак, а ручна перевірка дозволяє додатково оцінити контекст оголошення. Тому модерація вакансій продовжується і після того, як публікація з'являється на сайті.

Що означає статус Перевірений роботодавець

Позначка "Перевірений роботодавець" на Layboard.com демонструє, що компанія пройшла передбачену платформою процедуру верифікації. Для цього використовувалися реєстраційні дані, документи та офіційні державні реєстри.

На головній сторінці сервісу наразі вказано понад 3500 перевірених компаній. Але статус не варто сприймати як довічну гарантію якості будь-якої майбутньої вакансії. Надалі сервіс аналізує поведінку компанії на майданчику. Підставою для додаткової перевірки можуть стати:

скарга користувача;

порушення правил;

підозріла активність;

невідповідність вимогам інформації, що розміщується.

Користувач сервісу має залишатися уважним у будь-якій ситуації. Йому варто прочитати опис вакансії, вивчити профіль компанії, відгуки, умови оплати та оформлення, а перед виїздом отримати документи, що підтверджують умови працевлаштування.

Що відбувається після скарги претендента

Якщо користувач помітив ознаки обману, невідповідність опису дійсності або інше порушення правил роботодавця, він може поскаржитися на вакансію. Після звернення оголошення буде передано модераторам на додаткову перевірку. Сайт бажає залишатися вільним майданчиком, а не асоціюватися з територією, де за найменшої підозри блокуються облікові записи.

У правилах платформи передбачено видалення вакансій у разі підтвердження порушення. Залежно від ситуації автор отримує попередження, обмеження можливостей облікового запису або блокування. При неодноразових порушеннях блокування роботодавця стає постійним.

Такий механізм покращує рівень захисту претендентів, оскільки не всі проблеми можна виявити під час початкового аналізу даних. Наприклад, компанія може змінити умови вже після публікації оголошення, використовувати інші контакти при спілкуванні з кандидатом або отримати кілька скарг від різних користувачів. У цьому разі саме зворотний зв'язок стає додатковим джерелом інформації для контролю.

Що показують реальні цифри модерації

Звіти LB дозволяють оцінити фактичний масштаб модерації. Наприклад, за серпень 2026 року було верифіковано 39 компаній (вони набули статусу "Перевірені"), заблоковано понад 273 акаунти, відхилено 105 підозрілих публікацій та видалено 180 акаунтів за шахрайство, пов'язане з візами та зарплатою.

За той же місяць система повідомила про видалення 9651 підозрілої вакансії. Ще 110 облікових записів отримали обмеження:

65 випадків виявила автоматична модерація;

45 – ручна.

Ці цифри показують, що контроль стосується не лише кількох одиничних оголошень, на які надійшли скарги. Але, зверніть увагу, послугами платформи користується безліч компаній. Неможливо фізично переглянути в реєстрах кожну з них. Втім, всі вони перевіряються по IP і щодо блокування профілю в попередніх періодах. Потім їх аналізує ШІ. Якщо рівень ризику невисокий і компанія максимально точно заповнила власний профіль, вона проходить ручну модерацію та перевіряється в реєстрах.

Щоб максимально убезпечити себе, претенденту не потрібно зупинятися на знайомстві зі статусом компанії. Краще перевірити та уточнити:

хто зазначений роботодавцем;

де знаходиться робоче місце;

які конкретно обов'язки пропонуються;

скільки платять і за який обсяг роботи;

хто оплачує житло та проїзд;

яке оформлення передбачене та з ким укладається договір.

Платформа Layboard попереджає кандидатів: не варто сплачувати за працевлаштування або передавати документи/гроші потенційному роботодавцю до того, як переконалися в безпеці пропозиції та підписали офіційний договір. Модерація майданчика суттєво знижує кількість підозрілих оголошень, але умови трудових відносин обговорюються саме роботодавцем та працівником.

Пам'ятайте, що на сайті активно розміщують вакансії агентства, рекрутери та приватні особи, які шукають прибиральниць або, наприклад, доглядальниць у Європі, Азії чи Америці. Отже, понад 60% роботодавців неможливо перевірити інакше, аніж звернутися безпосередньо до них та спробувати працевлаштуватися.

Що робити претенденту, якщо вакансія викликає сумніви

Потрібно зіставити ці вакансії з офіційною інформацією. До того ж, невідповідність між різними частинами оголошення вже є приводом поставити роботодавцю додаткові питання. Якщо виявлено ознаки шахрайства, порушення правил або явно недостовірну інформацію, потрібно поскаржитися на вакансію безпосередньо на сторінці оголошення.

Після звернення публікація може пройти додаткову модерацію, а підтверджене порушення – призвести до видалення оголошення або обмеження облікового запису.

Подання скарги на шахрайство та межі відповідальності платформи (скриншот: РБК-Україна / layboard.com)

Статус "Перевірений роботодавець" не гарантує працевлаштування, гідну зарплату або виконання всіх обіцянок. Він є результатом конкретної процедури верифікації, яка відсіває значну частину підозрілого контенту. Решта – в руках претендента.