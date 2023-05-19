Як купити Bitcoin в Україні: огляд популярних способів

Біткоїн (BTC) — електронний еквівалент реальних грошей. Попри відсутність контролю за емісію з боку держави, BTC є доволі захищеною е-валютою. Блокчейн — це технологія, на якій побудовано більшість криптовалют, у тому числі біткоїн. Це децентралізована система, розташована на серверах по всьому світу, тому жодна особа не має контролю над нею, натомість усі користувачі колективно зберігають контроль. Завдяки цьому цифровий актив має практично ідеальний захист від шахраїв.

Крім того, біткоїн не схильний до інфляції, що сприяє швидкому зростанню його популярності у світі. Ще один безперечний плюс при проведенні грошових операцій за допомогою біткоїну — анонімність. Все це робить криптовалюту ідеальним фінансовим інструментом для трейдерів.

З розвитком індустрії, в останні роки й з'явилося й безліч сайтів і додатків для її покупки й обміну. На сьогодні найпопулярнішими варіантами купівлі криптовалюти вважаються:

криптовалютні біржі (централізовані і децентралізовані)

P2P-платформи

онлайн та офлайн обмінники

криптомати

Криптовалютні біржі

Централізовані криптовалютні біржі вважаються найбільш зручним та безпечним варіантом, особливо для початківців.

Такі платформи дають можливість здійснювати операції із цифровими валютами 24/7, пропонують широкий вибір активів, різні способи поповнення балансу (включно з банківськими картками), детальні інструкції, а також цілодобову службу підтримки.

Окрім купівлі, на криптовалютних біржах можна також здійснювати торгівлю криптовалютами, й зберігати цифрові активи на спеціальних гаманцях.

Наприклад, придбати цифровий актив на платформі WhiteBIT — одній з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України — можна через розміщення торгового ордера. Перед цим, потрібно створити обліковий запис та пройти швидку верифікацію (наприклад, за допомогою "Дії") та поповнити баланс.

Купити криптовалюту на WhiteBIT можна й без розміщення ордера, а одразу через вкладку "Швидкий обмін", яка також розташована в розділі "Торгівля". Завдяки простому дизайну розібратися у роботі з платформою можна за лічені хвилини.

Також нещодавно WhiteBIT оновив свою платформу, збільшивши швидкість торгового ядра в 10 разів. Тобто тепер біржа може одночасно обслуговувати значно більшу кількість користувачів у моменті. Всього ж на біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. А серед іменитих партнерів біржі є ФК "Барселона" та національна збірна України з футболу.

P2P-платформи

Платформи Peer-to-Peer дають змогу торгувати без посередників та працюють як дошка оголошень. Для того, щоб придбати криптовалюту треба зареєструватися та виставити оголошення. У ньому треба зазначити кількість активу, ціну, умови та метод оплати, ліміти транзакцій та маржу.

Безпека угод гарантує сама платформа, а криптовалюта тимчасово "зависає" на депозиті, поки обидві сторони (покупець, що виставляє ордер, та продавець відповідного активу) не підтвердять угоду.

На майданчику реалізовано рейтинг користувачів, який залежить від кількості угод та відгуків. Це хороший орієнтир при виборі учасників угоди.

Вигода торгівлі на таких платформах полягає в мінімальних комісіях, можливості відмовитися від угоди та інтуїтивному інтерфейсі. Наприклад, на Bitcoin Global відсутні комісії за купівлю та продаж криптовалюти, є мобільний застосунок та гаманець.

Утім, варто пам'ятати й про ризики, пов'язані з безпекою та шахрайством, тому перед купівлею біткоїна через P2P-платформу слід ретельно перевірити рейтинг продавця та дотримуватися безпечних методів оплати.

Онлайн-обмінники

Крім криптобірж та спеціалізованих платформ, купити криптовалюту можна і в онлайн-обмінниках. На таких сервісах можна швидко обміняти нацвалюту – фіат, на криптовалюту й навпаки. Це можна зробити як в онлайн-режимі через перекази на карту, так і офлайн готівкою.

Для роботи онлайн-обмінниками необов’язково реєструватися та проходити підтвердження особи, але при великих операціях сервіс обміну може запросити особисті дані. Як правило, на подібному сайті потрібно просто залишити заявку на обмін. Деталі угоди обумовлюються в момент, коли з користувачем зв’язується оператор, але можливий і автообмін.

Особливістю онлайн-обміну є ліміт на максимально доступну кількість активів. Більшість сайтів обмежуються обміном до 0,1–0,3 BTC (або іншого активу в цьому еквіваленті). Деякі майданчики пропонують ліміт вище. Як правило, обмеження обумовлені можливістю блокування транзакцій з боку банку.

Здебільшого поміняти онлайн можна BTC, ETH, USDT, але вибір активів залежить від сервісу. Обираючи сервіс, пам’ятайте, що не всі сайти ліцензовані або зареєстровані як юридичні особи. Самі послуги не завжди вказують цю інформацію на своїх сайтах, але ризик нарватися на шахраїв високий.

Офлайн-обмінники

Це фізичні точки обміну криптовалюти, які працюють за принципом звичних пунктів обміну валют. В обмін на національну валюту клієнт отримує цифровий актив.

Особливості офлайн-обміну полягають у лімітах та вузькоспрямованості. Фізичні пункти обміну сфокусовані на кількох великих криптовалютах і встановлюють мінімальний високий обсяг обміну.

Як правило, купити криптовалюту в офлайн-обміннику можна в еквіваленті від 0,5 BTC. Прихильниками такого способу купівлі цифрових активів найчастіше є великі гравці ринку.

Криптомати

Для обміну криптовалюти на національну валюту можна скористатися послугами криптоматів. Це спеціальні термінали, які дають змогу купувати та продавати біткоїн та інші криптовалюти за готівку.

Пристрої відправляють BTC на криптовалютний гаманець в обмін на державну валюту. Усе, що потрібно зробити, — ввести гроші в банкомат, а потім надати номер рахунку або відсканувати QR-код криптогаманця. Криптомати стягують досить велику комісію (до 20%), але не зберігають дані про покупців. В певних випадках для покупки потрібно підтвердити особу.

Суттєвий недолік цього способу — такі термінали поки доступні тільки у великих містах. Найближчу машину для покупки BTC можна знайти на сайті Coinatmradar.

Де можна використовувати біткоїн?

Сьогодні у багатьох країнах криптовалюта застосовується для здійснення покупок і торгівлі на біржі нарівні з національними валютами.

Наприклад, у США, Японії, частині країн Євросоюзу та інших державах біткоінами можна розплатитися, наприклад, за авіаквиток, номер в готелі або прокат автомобіля.

Україна такоє активно займається інтеграцією криптовалюти в повсякденне життя. Так, на сервісі Coinmap можна ознайомитись з мапою закладів, де приймають оплату в "крипті", серед них — Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Їжак", WOG та інші.

Крім того, біткоїн може бути використаний як інвестиційний інструмент, оскільки його ціна може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції. Утім варто пам'ятати й про ризики, пов'язані з торгівлею криптовалютами, тому перед початком торгівлі слід ретельно ознайомитися з умовами та правилами біржі, провести власний аналіз ринку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що біткоїн у травні перевищив позначку у 28 тисяч доларів. Найбільша криптовалюта залишилась фактично у тому ж діапазоні, що й минулого місяця..

За оцінками BitRiver, у травні торговий ціновий діапазон становитиме 26 500 - 31 000 дол. До засідання Федеральної резервної системи США ціна, скоріш за все, залишиться у вказаному діапазоні та вийде з нього на початку червня 2023 року.