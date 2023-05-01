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Bitcoin закріпився в ціні: скільки коштує зараз

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Понеділок 01 травня 2023 15:30
Bitcoin закріпився в ціні: скільки коштує зараз Фото: Bitcoin закріпився на рівні 28 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Біткоїн перевищив позначку у 28 тисяч доларів. Найбільша криптовалюта зросла за минулий місяць на 0,3% і торгується у понеділок, 1 травня, на рівні 28 500 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.

Як відомо, у середині квітня на фоні проблем у банківській сфері США біткоїн вперше з червня минулого року злетів до 30 тисяч доларів, проте починаючи з 18 квітня відбулася поступова корекція до 28 тис. доларів.

Bitcoin закріпився в ціні: скільки коштує зараз

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

Також за останню добу всі цифрові активи з топ-10 із капіталізації дещо втратили в ціні. Зокрема, Ethereum (ETH) зараз торгується на рівні 1,848 долара, Binance Coin (BNB) - 333,7, USDC - 0,998, Solo - 22,325, WhiteBIT Token (WBT) - 4,751.

Bitcoin закріпився в ціні: скільки коштує зараз

Загальна капіталізація крипторинка на момент публікації скоротилася до $1,182 трлн.

В цілому ж, учасники ринку очікують на результати засідання Федеральної резервної системи США та прес-конференції голови ФРС Джерома Пауелла.

За оцінками BitRiver, у травні торговий ціновий діапазон становитиме $26500 - $31000. До засідання ФРС США ціна, скоріш за все, залишиться у вказаному діапазоні та вийде з нього після 1 червня 2023 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що WhiteBIT запустила тестову мережу власного блокчейну.

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