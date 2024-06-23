Як кульові блискавки наробили лиха в оселях українців: 5 реальних історій (відео)

Кіровоградська область

У 2020 році кульова блискавка понівечила оселю Анжели Липки у Петрівському районі Кіровоградської області.

За словами експертів, блискавка влучила в ріг будинку. Від вибуху повибивало всі вікна та "підірвало" дах (дім буквально "репнув" навпіл).

Причиною міг стати мобільний телефон, адже вибух стався щойно жінка його увімкнула.

"Беру телефон, відкриваю чохол, і... свист, різкий біль, спалах. Мене скинуло з ліжка. Чую - діти плачуть", - пригадувала потім Липка.

Її після вибуху ледь живою та всю в крові знайшов серед руїн чоловік (допоки поруч бігали налякані діти).

Княждвір

Княждвір - село у Печеніжинській селищній територіальній громаді Коломийського району Івано-Франківської області.

У 2019 році кульова блискавка залетіла до оселі місцевої мешканки Уляни Мокринчук та "розірвалась" зовсім поруч. На щастя, жінка відбулась лише переляком.

"Я знехтувала усіма попередженнями. Мені казали: "Вимкни, будь ласка, мобільний телефон". От якраз коли блискало, я розмовляла. Побачила спочатку маленьку блискавку. Вона залетіла в будинок. А потім сформувалась величезна кульова блискавка близько метра від мене", - розповіла вона під час спілкування з журналістами.

За словами очевидиці, блискавка була схожою на велику кулю зі світла, що нібито навіть виблискувала.

Вона додала, що потім блискавка "зірвалась" і розлетілась на невеличкі іскорки, що "побігли будинком". Однак в її кімнаті нічого не згоріло.

"Просто був такий звук, ніби зірвали біля мене якусь петарду", - додала жінка й зізналась, що потім ще довго оговтувалась від пережитого.

Олександрія

Олександрія - місто у Кіровоградській області України, адміністративний центр Олександрійської міської громади та Олександрійського району.

У 2019 році кульова блискавка під час грози потрапила до оселі місцевої мешканки Валентини Андрухової та "вибухнула" у неї на кухні. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Я сиділа за столом, чистила картоплю. Почула якийсь тріск, підняла голову та побачила якусь кулю, не кулю, так і не зрозуміла. І воно миттєво "стрільнуло". Іскри у різні боки полетіли. І все... Я не зрозуміла, звідки воно взялося", - зізналась жінка під час розмови з журналістами.

Вона розповіла, що куля за розміром була з велике яблуко та світилась яскравим червоно-помаранчевим кольором. Під час вибуху звук був таким, неначе одночасно розбилось безліч скляних банок.

Як наслідок - в оселі вийшли з ладу кілька Т2 тюнерів, блоки живлення комп'ютерів, а також пропало з'єднання з інтернетом.

Тарасівка

Тарасівка - село у Пологівській міській громаді Пологівського району Запорізької області.

У 2018 році кульова блискавка, що сформувалась напередодні зливи, випалила ціле подвір'я місцевого мешканця Петра Долі.

За його словами, вогняна куля "впала" на літню кухню, після чого будівля вмить спалахнула. За лічені секунди зайнявся і гараж. Як наслідок - усе в приміщеннях (зокрема й машина) вигоріло вщент.

"Вона летіла й перечепилась за проволоку. "Футбольний м'яч" такий... Ложки й вилки оплавилися. Уявіть собі - яка ось тут, у приміщенні, була температура", - поділився постраждалий з представниками ЗМІ.

Чоловік намагався загасити полум'я, проте лише дістав опік руки.

Черкаська область

У 2016 році під час грози кульова блискавка залетіла в будинок Алли Гонтар у Черкаській області.

Вогняна куля зірвала дах цегляного будинку, залетіла на горище, а звідти - потрапила в оселю. Як наслідок - розбиті вікна, розплавлені розетки, знищена електрична проводка та техніка. Вибило навіть дзеркало з підсвіткою у ванній кімнаті.

Після потрапляння до оселі кульова блискавка "вибила" двері та "гуляла" будинком близько пів години, трощачи все підряд.

"Мітка залишилась на руці. Я жива залишилась дивом... Через кришу зайшла й ось тут (під вікном першого поверху, - Ред.) вийшла. Через електрику зайшла... Я її бачила. Вона у мене розірвала в руках телефон, пройшла по мені, я впала тоді", - розповіла жінка журналістам.

За словами Гонтар, кульова блискавка мала вигляд яскраво червоної гарної кулі.

"Скільки житиму, стільки й бачитиму... Воно підняло весь дах і поставило на місце. Шифер весь порушений", - додала жінка.