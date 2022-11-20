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Як "Кривбас" поразкою від "Металіста 1925" повернення додому відзначив: відео

Фото: "Кривбас" не зміг перемогти на рідній арені (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Домашньою поразкою криворізького "Кривбаса" завершився матч 14-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти харківського "Металіста 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Кривбас" – "Металіст 1925" – 0:2

Голи: Дебелко, 8 (автогол), Борячук, 44

Кращий старт у виконанні харків'ян призвів до швидкого забитого м'яча. На 8-й хвилині Габелок подав штрафний із правого флангу, а форвард господарів Дебелко, граючи на випередження, зрізав м'яч у дев'ятку власних воріт.

Згодом команди обмінялися нагодами. Хавбек "Кривбаса" Хомченовський головою пробив у поперечину після навісу Якімця. Натомість під удар Ременюка після передачі Волошина вчасно кинувся Вернидуб.

А на перерву команди пішли за подвійної переваги "Металіста 1925". Це Вачіберадзе пасом із глибини поля кинув у прорив Борячука, форвард протягнув м'яч до штрафного майданчика та точно пробив у ближній кут.

У другій половині ситуація на полі була спокійнішою. Фактично "Кривбас" і "Металіст 1925" створили по моменту. На старті тайму Дебелко головою пробив над воротами після подачі з лівого флангу. А центрбек гостей Курило під завісу матчу також пробив головою поруч зі стійкою під час стандарту.

Завдяки перемозі харківський клуб піднявся на 8-ме місце в Прем'єр-лізі, маючи в активі 17 очок. Натомість криворіжці знову опинилися у зоні перехідних матчів (13-та позиція, 12 пунктів).

До слова, напередодні "Дніпро-1" здолав "Шахтар" у битві лідерів української Прем'єр-ліги.

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