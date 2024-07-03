Як критично важливим підприємствам забронювати своїх працівників: пояснення Мінекономіки
В Україні, на час дії воєнного стану Кабмін запровадив систему бронювання. Забронювати можна працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Алгоритм бронювання за списками військовозобов’язаних
Для державних органів:
Спочатку подаються списки та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження. Після цього, погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. А вже державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:
Подаються пропозиції щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу. Після чого відбувається погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства. А вже погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Алгоритм бронювання через портал "Дія"
- внесення інформації про підприємство через портал "Дія":
- Мінекономіки перевіряє інформацію та формує "Єдиний перелік";
- підприємство подає через портал "Дія" список військовозобов’язаних працівників;
- автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних;
- автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних;
- формування витягу про бронювання засобами порталу "Дія".
Алгоритм визначення підприємства критично важливим
Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям:
- сума податків;
- сума надходжень;
- стратегічне значення;
- рівень середньої ЗП;
- відсутність заборгованості.
Спрощений порядок для певних підприємств - паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення.
Електронне бронювання
Нагадаємо, 7 червня Кабмін підтримав постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до сервісу "Дія".
Детальніше про бронювання у "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.
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