Как критически важным предприятиям забронировать своих работников: объяснение Минэкономики

В Украине во время действия военного положения, Кабмин ввел систему бронирования. Забронировать можно работников органов государственной власти и местного самоуправления, а также важных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных

Для государственных органов:

Сначала подаются списки и справки Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования. После этого, согласованные списки передаются Минэкономики для принятия решения о бронировании.

Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган. А уже государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

Предлагаются предложения по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган. После чего идет согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия. А согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.

Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Алгоритм бронирования через портал "Дія"

внесение информации о предприятии через портал "Дія":

Минэкономики проверяет информацию и формирует "Единый список";

предприятие представляет через портал "Дія" список военнообязанных работников;

автоматическая сверка данных о военнообязанных;

автоматическое предоставление бронирования при соответствии данных;

формирование подъемника о бронировании средствами портала "Дія".

Алгоритм определения предприятия критически важен

Соответствие предприятия не менее чем трем критериям:

сумма налогов;

сумма поступлений;

стратегическое значение;

уровень средней ЗУ;

отсутствие задолженности.

Упрощенный порядок для определенных предприятий – топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки.

Электронное бронирование

Напомним, 7 июня Кабмин поддержал постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дії".

Детальнее о бронировании в "Дії" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.