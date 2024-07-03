Как критически важным предприятиям забронировать своих работников: объяснение Минэкономики
В Украине во время действия военного положения, Кабмин ввел систему бронирования. Забронировать можно работников органов государственной власти и местного самоуправления, а также важных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.
Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных
Для государственных органов:
Сначала подаются списки и справки Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования. После этого, согласованные списки передаются Минэкономики для принятия решения о бронировании.
Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган. А уже государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.
Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:
Предлагаются предложения по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган. После чего идет согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия. А согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.
Алгоритм бронирования через портал "Дія"
- внесение информации о предприятии через портал "Дія":
- Минэкономики проверяет информацию и формирует "Единый список";
- предприятие представляет через портал "Дія" список военнообязанных работников;
- автоматическая сверка данных о военнообязанных;
- автоматическое предоставление бронирования при соответствии данных;
- формирование подъемника о бронировании средствами портала "Дія".
Алгоритм определения предприятия критически важен
Соответствие предприятия не менее чем трем критериям:
- сумма налогов;
- сумма поступлений;
- стратегическое значение;
- уровень средней ЗУ;
- отсутствие задолженности.
Упрощенный порядок для определенных предприятий – топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки.
Электронное бронирование
Напомним, 7 июня Кабмин поддержал постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дії".
Детальнее о бронировании в "Дії" - в материале РБК-Украина.
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