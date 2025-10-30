Як у Києві вимикатимуть світло 31 жовтня: оприлюднено графіки

У Києві завтра, 31 жовтня, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 8 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. Головними мішенями окупантів залишаються теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші ключові елементи енергосистеми.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із РФ.

Пізніше окупанти розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 31 жовтня, графіки відключень світла діятимуть цілодобово. При цьому обмеження будуть більш жорсткими.