Як і хто може швидко отримати нову професію: відповідь Держслужби зайнятості

За допомогою Служби зайнятості працевлаштовані громадяни можуть вивчитися на нові професії. Безкоштовне навчання доступне не для всіх.

"Тут є два варіанти. Перший - якщо людина без роботи, ви можете стати на облік у Службу зайнятості та отримати сертифікат на навчання. Інший варіант - ваучер на навчання, претендувати на який можуть і працюючі люди", - сказала вона.

За її словами, в подальшому вони зможуть змінити роботу.

"Навіть якщо ви працюючий журналіст, ми залюбки приймемо вас на безкоштовне навчання, скажімо, на слюсаря, електрогазозварника, оператора верстата з ЧПУ", - сказала вона.

Жовтяк повідомила, що безкоштовне навчання доступне не для всіх.

"Це абсолютно реально, якщо ви старші за 45 років. Або якщо ви захисник(ця), внутрішньо переміщена особа чи людина з інвалідністю без обмежень по віку", - розповіла вона.

В іншому випадку людина може пройти навчання за власний рахунок.

"У світі вважається, що 45+ є віком, коли людина може втрачати економічну активність і конкурентоздатність на ринку праці. Це стереотип. Але такий вік був обраний не нами – це світовий досвід. Тому така програма і запрацювала в Україні. Багато хто вважає, що віковий поріг для участі в програмі перенавчання варто знизити до 35 років", - додала Жовтяк.

Як виглядає процедура

Жовтяк повідомила, що потрібно подати заявку на сайті Державної служби зайнятості. Минулого року навчили по цій програмі 23 тисячі людей.

"Це люди старші 45 років. Середній вік слухачів, до речі, 51 рік. Також ВПО – їх 2,3 тисячі; люди з інвалідністю, ветерани та ветеранки – їх 2 тисячі осіб", - сказала вона.

Усього ж за минулий рік через Службу зайнятості навчили 66 тисяч громадян.

"Після навчання працевлаштовуються до 95% зареєстрованих безробітних. Серед тих, хто отримав ваучер і не мав до того роботу, 28% знайшли роботу після навчання. Серед тих, хто був працевлаштований, 11% змінили роботу, у 10% слухачів - відбулося кар’єрне зростання, у 8% – підвищення зарплати. Близько 1% відкрили власний бізнес", - розповіла Жовтяк.