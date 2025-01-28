Де в Україні найбільший дефіцит кадрів: що кажуть у Держслужбі зайнятості

Найбільший дефіцит кадрів в Україні серед кваліфікованих робітників. Це такі професії, як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

"Сьогодні ситуація на ринку праці залишається складною. До повномасштабного вторгнення на ринку була нестача вакансій, наразі - проблема дефіциту кадрів. Тобто зараз час працівника", - сказала вона.

За її словами, практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів. "І ми очікуємо подальший ріст конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових", - додала чиновниця.

За оцінкою Держслужби зайнятості, найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості.

"Вочевидь, у період післявоєнного відновлення ситуація загостриться. Вже зараз Міністерство економіки оцінює дефіцит робочої сили у найближчі десять років на рівні 4,5 млн людей", - повідомила Жовтяк.

Не тільки війна

Директор Державної служби зайнятості зазначила, що аналогічна тенденція була і до повномасштабного вторгнення.

"Це так зване структурне безробіття. Але воно загострилося з початком війни. Так, після тимчасової окупації Росією територій Донецької та Луганської областей значна частина місцевих жителів, серед яких багато працівників шахт, виїхали в інші регіони країни, де просто немає потреби в таких спеціалістах.

На її думку, причиною структурного безробіття є те, що Україна багато років не популяризувала ці робітничі професії. Вони роками вважалися непрестижними, низькооплачуваними.

"Нещодавно спілкувалась зі спільнотою дизайнерів. І вони говорять, що українці не хочуть працювати, наприклад, швачками. Це відбувається через упевненість, що в цій сфері платять дуже невеликі гроші. Насправді реальні зарплати швачок набагато вищі. А, наприклад, електрозварникам пропонують зарплату до 100 тисяч гривень, а операторам верстатів з числовим програмним управлінням - до 120 тисяч гривень на місяць", - розповіла Жовтяк.

За її словами, після війни буде відновлення економіки та відбудова територій, зокрема після деокупації.

"Отже ми потребуватимемо людей насамперед у сфері будівництва та відновлення житла, відновлення енергетичної інфраструктури, водопостачання, газопостачання. Також потребуватиме розвитку сфера охорони здоров’я. Зростатиме потреба у молодшому медичному персоналі, а також працівниках соціальної сфери", - сказала вона.