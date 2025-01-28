Как и кто может быстро получить новую профессию: ответ Госслужбы занятости

С помощью Службы занятости трудоустроенные граждане могут выучиться на новые профессии. Бесплатное обучение доступно не для всех.

"Здесь есть два варианта. Первый - если человек без работы, вы можете стать на учет в Службу занятости и получить сертификат на обучение. Другой вариант - ваучер на обучение, претендовать на который могут и работающие люди", - сказала она.

По ее словам, в дальнейшем они смогут сменить работу.

"Даже если вы работающий журналист, мы охотно примем вас на бесплатное обучение, скажем, на слесаря, электрогазосварщика, оператора станка с ЧПУ", - сказала она.

Жовтяк сообщила, что бесплатное обучение доступно не для всех.

"Это абсолютно реально, если вы старше 45 лет. Или если вы защитник(эта), внутренне перемещенное лицо или человек с инвалидностью без ограничений по возрасту", - рассказала она.

В противном случае человек может пройти обучение за свой счет.

"В мире считается, что 45+ является возрастом, когда человек может терять экономическую активность и конкурентоспособность на рынке труда. Это стереотип. Но такой возраст был выбран не нами - это мировой опыт. Поэтому такая программа и заработала в Украине. Многие считают, что возрастной порог для участия в программе переобучения стоит снизить до 35 лет", - добавила Жовтяк.

Как выглядит процедура

Жовтяк сообщила, что нужно подать заявку на сайте Государственной службы занятости. В прошлом году обучили по этой программе 23 тысячи человек.

"Это люди старше 45 лет. Средний возраст слушателей, кстати, 51 год. Также ВПЛ - их 2,3 тысячи; люди с инвалидностью, ветераны и ветеранки - их 2 тысячи человек", - сказала она.

Всего же за прошлый год через Службу занятости обучили 66 тысяч граждан.

"После обучения трудоустраиваются до 95% зарегистрированных безработных. Среди тех, кто получил ваучер и не имел до того работу, 28% нашли работу после обучения. Среди тех, кто был трудоустроен, 11% сменили работу, у 10% слушателей - произошел карьерный рост, у 8% - повышение зарплаты. Около 1% открыли собственный бизнес", - рассказала Жовтяк.