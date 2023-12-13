Як і де обрати найвигідніший для вашого бізнесу валютообмінний курс?

Валютні коливання є ключовим чинником, що безпосередньо впливає на рентабельність бізнесу. Непередбачувані курсові стрибки можуть стати або гідним союзником, що відкривають нові можливості, або випробуванням, яке ставить під сумнів навіть найкраще сплановані бізнес-стратегії. Досвідчені підприємці розуміють, що навіть мінімальна зміна курсу може зіграти не на руку його діяльності.

Чи можна зробити ситуацію контрольованою, та що радять у банку ПУМБ?

Банк рекомендує підприємцям, чий бізнес пов’язаний з експортною та імпортною діяльністю, користуватись спеціальними валютними сервісами, які здатні навіть підвищити профітність бізнесу.

У ПУМБ цей сервіс отримав назву «Валютні торги». Він дозволяє самостійно відслідковувати та погоджувати кращий курс купівлі/продажу валюти для бізнесу онлайн за допомогою одного лише смартфону всього у декілька кліків.

Залежно від активності ринку, оновлений курс, що пропонується банком, надходитиме клієнту у обраному ним каналі повідомлень (SMS/Viber/ Telegram) протягом торгової сесії, яка, що важливо, триває до 16:00.

Як тільки підприємець вважатиме курс вигідним – зможе одразу здійснити валюто-обмінну операцію. Вже протягом 10 хвилин кошти надійдуть на рахунок компанії та стануть доступними для використання.

Почати особисто відслідковувати вигдіний курс для бізнесу та стати учасником сервісу можна вже зараз. Для цього достатньо подати заявку на підключення за посиланням .

І це ще не все. Адже ПУМБ попіклувався, аби підприємці, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю, мали доступ до ще більш широкого спектру валютних послуг, які стануть у нагоді їх бізнесу.

Серед них: