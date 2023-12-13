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Как и где выбрать наиболее выгодный обменный курс для вашего бизнеса?

Среда 13 декабря 2023 09:05 promo
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Валютные колебания являются ключевым фактором, непосредственно влияющим на прибыльность бизнеса. Непредсказуемые скачки курсов могут стать как достойным союзником, открывающим новые возможности, так и испытанием, которое подвергает сомнению даже лучшие спланированные бизнес-стратегии. Опытные предприниматели понимают, что даже минимальное изменение курса может повлиять на ход их деятельности.

Как и где выбрать наиболее выгодный обменный курс для вашего бизнеса?

Можно ли сделать ситуацию контролируемой, и что советует банк ПУМБ?

Банк рекомендует предпринимателям, чей бизнес связан с экспортом и импортом, пользоваться специальными валютными сервисами, которые способны даже повысить прибыльность их дела.

В ПУМБ этот сервис получил название "Валютные торги". Он позволяет самостоятельно отслеживать и согласовывать лучший курс покупки/продажи валюты для бизнеса онлайн с помощью смартфона всего в несколько кликов.

В зависимости от активности рынка, обновленный курс, предлагаемый банком, будет поступать клиенту в выбранном им канале сообщений (SMS/Viber/Telegram) в течение торговой сессии, которая длится до 16:00. Как только предприниматель посчитает курс выгодным – сможет сразу осуществить валютно-обменную операцию. В течение 10 минут средства поступят на счет компании и станут доступными для использования.

Начать лично отслеживать выгодный курс для бизнеса и стать участником сервиса можно уже сейчас. Для этого достаточно подать заявку на подключение по ссылке.

И это еще не все. Ведь ПУМБ позаботился, чтобы предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, имели доступ к еще более широкому спектру валютных услуг, которые пригодятся их бизнесу.

Среди них:

  • "Валютный советник" - в рамках которого эксперты банка не только проверят ВЭД-контракт на соответствие валютному законодательству, предоставят высококвалифицированные рекомендации по его составлению и внесут поправки, но и сэкономят время предпринимателя на поиск соответствующего специалиста;
  • "Fast Track" - процедура ускоренного согласования валютных договоров всего до трех часов, а также покупки и перевода валюты контрагенту в течение одного банковского дня.
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