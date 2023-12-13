Как и где выбрать наиболее выгодный обменный курс для вашего бизнеса?
Валютные колебания являются ключевым фактором, непосредственно влияющим на прибыльность бизнеса. Непредсказуемые скачки курсов могут стать как достойным союзником, открывающим новые возможности, так и испытанием, которое подвергает сомнению даже лучшие спланированные бизнес-стратегии. Опытные предприниматели понимают, что даже минимальное изменение курса может повлиять на ход их деятельности.
Можно ли сделать ситуацию контролируемой, и что советует банк ПУМБ?
Банк рекомендует предпринимателям, чей бизнес связан с экспортом и импортом, пользоваться специальными валютными сервисами, которые способны даже повысить прибыльность их дела.
В ПУМБ этот сервис получил название "Валютные торги". Он позволяет самостоятельно отслеживать и согласовывать лучший курс покупки/продажи валюты для бизнеса онлайн с помощью смартфона всего в несколько кликов.
В зависимости от активности рынка, обновленный курс, предлагаемый банком, будет поступать клиенту в выбранном им канале сообщений (SMS/Viber/Telegram) в течение торговой сессии, которая длится до 16:00. Как только предприниматель посчитает курс выгодным – сможет сразу осуществить валютно-обменную операцию. В течение 10 минут средства поступят на счет компании и станут доступными для использования.
Начать лично отслеживать выгодный курс для бизнеса и стать участником сервиса можно уже сейчас. Для этого достаточно подать заявку на подключение по ссылке.
И это еще не все. Ведь ПУМБ позаботился, чтобы предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, имели доступ к еще более широкому спектру валютных услуг, которые пригодятся их бизнесу.
Среди них:
- "Валютный советник" - в рамках которого эксперты банка не только проверят ВЭД-контракт на соответствие валютному законодательству, предоставят высококвалифицированные рекомендации по его составлению и внесут поправки, но и сэкономят время предпринимателя на поиск соответствующего специалиста;
- "Fast Track" - процедура ускоренного согласования валютных договоров всего до трех часов, а также покупки и перевода валюты контрагенту в течение одного банковского дня.