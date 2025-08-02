Як в Грузії не буде. Які сценарії завершення війни в Україні назвав Буданов

Чи поверне Україна до Росії

"Станом на зараз це неможливо. Тому що навіть якщо хтось захотів зараз повернути, скажімо, в бік Росії, це просто не вдасться. І події, які ми бачимо в нашому суспільстві, вони ще раз це підтверджують", - сказав він в інтерв’ю.

Водночас, за словами Буданова, майбутнє не визначене, і якщо українське суспільство не зробить серйозних висновків, наслідки можуть бути неприємними.

"Але питання, що буде далі. Якщо всі ми не змінимося і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі і далеко не найприємніші", - попередив він.

Буданов провів алегорію зі своїм особистим захопленням - колекціонуванням поштових марок. Він звернув увагу на те, що чимало держав, чиї марки зберігаються у його колекції, вже зникли з політичної мапи світу.

"Я країн 20 просто по марках показати можу, які не десь далеко в Африці. Не так далеко від нас існували і більше їх нема, навіть серед країн Європи. Десь, мабуть, 7 країн точно перестали існувати за цей проміжок часу. Тому треба всерйоз замислюватися над тим, що ми робимо і куди ми маємо рухатись.", - наголосив він.

Буданов зазначив, що навіть у Європі протягом останніх десятиліть зникло щонайменше сім держав, і додав, що Україні варто замислитись, куди вона рухається.

"Ми маємо чітко визначити самі для себе, якщо ми цього не зробимо, нам це нав’яжуть. Тож краще зробити самі свою стратегічну мету - хто ми, куди йдемо, своє місце і роль в цьому світі. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше, умовно кажучи, можна бути сюжетом чергової марки", - сказав керівник ГУР.

Сценарії для України

Коментуючи нещодавнє дослідження JP Morgan щодо ймовірних сценаріїв для України, Буданов наголосив, що це лише аналітичні моделі, а не передбачення. Мова про те

"Це сценарії розвитку подій, перш за все це треба пам'ятати. Це не догма, це суто сценарій, варіанти", - зауважив він.

Попри серйозність структури JP Morgan, Буданов закликав не зосереджуватись лише на оцінках аналітиків, а подумати, чого саме прагне українське суспільство.

На його думку, сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд чи задовольнять українців. Водночас, варіанти "ізраїлізації" або південнокорейська модель виглядають привабливіше, хоча й залишаються дискусійними.

"Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми вже знаходимося. І думати, як нам зберегти нашу державність, наше суспільство, нашу культуру і націю. І думати найважче в цій ситуації буде над тим, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили", - підсумував Буданов.