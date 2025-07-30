Як голова Ради Федерації РФ потрапила до Швейцарії, незважаючи на санкції ЄС: дані Bloomberg

Голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко змогла потрапити до Швейцарії, оскільки її літак пропустили Франція та Італія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними сервісів відстеження авіарейсів, літак Матвієнко прямував до Женеви через повітряний простір Туреччини, Середземне море та Італію, а після закінчення її візиту повернувся до Москви, пролетівши над Італією і Францією.

Неназвані джерела видання розповіли, що влада Італії дозволила літаку Матвієнко увійти у свій повітряний простір після прохання Швейцарії. Перед тим, як дати дозвіл, Рим проконсультувався з Парижем, якому також було направлено запит на проліт.

Представник МЗС Швейцарії, коментуючи скандал, розповів, що уряд країни може дозволити винятки із заборони на проліт російських літаків, передбаченої санкціями, "особливо якщо людина їде для участі в міжнародній конференції".

"Винятки передбачені, зокрема, для польотів, що здійснюються в гуманітарних, медичних або дипломатичних цілях", - додав він.

До Швейцарії Матвієнко прилетіла для участі в Шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів і Саміті жінок-спікерів парламентів у Женеві. Там вона виправдовувала жорстоку війну Росії проти України.

Варто зауважити, що ЄС заборонив російським літакам входити у свій повітряний простір за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.