Как глава Совфеда РФ попала в Швейцарию, несмотря на санкции ЕС: данные Bloomberg

Глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко смогла попасть в Швейцарию, поскольку ее самолет пропустили Франция и Италия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным сервисов отслеживания авиарейсов, самолет Матвиенко направлялся в Женеву через воздушное пространство Турции, Средиземное море и Италию, а после окончания ее визита вернулся в Москву, пролетев над Италией и Францией.

Неназванные источники издания рассказали, что власти Италии разрешили самолету Матвиенко войти в свое воздушное пространство после просьбы Швейцарии. Перед тем, как дать разрешение, Рим проконсультировался с Парижем, которому также был направлен запрос на пролет.

Представитель МИД Швейцарии, комментируя скандал, рассказал, что правительство страны может разрешить исключения из запрета на пролет российских самолетов, предусмотренного санкциями, "особенно если человек едет для участия в международной конференции".

"Исключения предусмотрены, в частности, для полетов, осуществляемых в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях", - добавил он.

В Швейцарию Матвиенко прилетела для участия в Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и Саммите женщин-спикеров парламентов в Женеве. Там она оправдывала жестокую войну России против Украины.

Стоит заметить, что ЕС запретил российским самолетам входить в свое воздушное пространство через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.