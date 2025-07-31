Як форс-мажор може врятувати від багатомільйонних штрафів: приклад однієї з справ

Суть справи

У справі №910/1595/25 позивач посилався на затримку поставки 87 одиниць товару відповідно до державного контракту. Відповідач визнав факт прострочення, проте наполягав на відсутності вини, обґрунтовуючи її істотною зміною обставин - масованими обстрілами та відключеннями електроенергії на території Києва та Київської області, підтвердженими висновком Торгово-промислової палати України від 10 грудня минулого року.

Суд визнав ці обставини такими, що об’єктивно вплинули на виконання контракту, а також зазначив, що відповідач належним чином скористався положеннями договору щодо повідомлення про форс-мажор та зміни строків постачання товарів.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, рішення суду засвідчує, що за належного юридичного обґрунтування сторона може уникнути фінансових санкцій навіть при формальному порушенні договірних зобов'язань.

"Ключовим в цій справі є оформлення форс-мажорного застереження в договорі, в якому має бути чіткий перелік форс-мажорних подій - бойові дії, обстріли, тривалі енерговідключення чи санкції. Необхідно передбачити механізм повідомлення про форс-мажор із чіткими строками повідомлення (наприклад, 5-7 днів) та вимогами до доказової бази (офіційні довідки, висновки ТПП, акти держорганів)", - каже він.

На думку юриста, важливо чітко прописати наслідки: тимчасове звільнення від відповідальності, можливість відтермінування виконання чи право на розірвання договору при тривалому форс-мажорі (понад 60 днів).

"Особливу увагу слід приділити визначенню органу, який підтверджує форс-мажор (наприклад, Торгово-промислова палата України). У справі, що розглядається, суд прийняв до уваги документально підтверджені обставини – масовані обстріли території, тривалі аварійні відключення електроенергії та об'єктивну неможливість виконання контракту у встановлений термін", - констатує Братківський.