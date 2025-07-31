Как форс-мажор может спасти от многомиллионных штрафов: пример одного из дел

Хозяйственный суд города Киева отклонил иск ГП "Агентство оборонных закупок" к ООО "Укр Армо Тех". Речь шла о взыскании почти 30 млн грн за нарушение сроков поставки товаров оборонного назначения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
В деле №910/1595/25 истец ссылался на задержку поставки 87 единиц товара в соответствии с государственным контрактом. Ответчик признал факт просрочки, однако настаивал на отсутствии вины, обосновывая ее существенным изменением обстоятельств - массированными обстрелами и отключениями электроэнергии на территории Киева и Киевской области, подтвержденными заключением Торгово-промышленной палаты Украины от 10 декабря прошлого года.
Суд признал эти обстоятельства объективно повлиявшими на выполнение контракта, а также отметил, что ответчик надлежащим образом воспользовался положениями договора относительно уведомления о форс-мажоре и изменения сроков поставки товаров.
По словам юриста Клима Братковского, решение суда показывает, что при надлежащем юридическом обосновании сторона может избежать финансовых санкций даже при формальном нарушении договорных обязательств.
"Ключевым в этом деле является оформление форс-мажорной оговорки в договоре, в котором должен быть четкий перечень форс-мажорных событий - боевые действия, обстрелы, длительные энергоотключения или санкции. Необходимо предусмотреть механизм уведомления о форс-мажоре с четкими сроками уведомления (например, 5-7 дней) и требованиями к доказательной базе (официальные справки, выводы ТПП, акты госорганов)", - говорит он.
По мнению юриста, важно четко прописать последствия: временное освобождение от ответственности, возможность отсрочки исполнения или право на расторжение договора при длительном форс-мажоре (более 60 дней).
"Особое внимание следует уделить определению органа, который подтверждает форс-мажор (например, Торгово-промышленная палата Украины). В рассматриваемом деле суд принял во внимание документально подтвержденные обстоятельства - массированные обстрелы территории, длительные аварийные отключения электроэнергии и объективную невозможность выполнения контракта в установленный срок", - констатирует Братковский.
ООО "Укр Армо Тех" - украинский производитель колесных полноприводных бронированных машин 4х4 GYURZA-01, которые эксплуатируются подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
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