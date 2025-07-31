Как форс-мажор может спасти от многомиллионных штрафов: пример одного из дел

Суть дела

В деле №910/1595/25 истец ссылался на задержку поставки 87 единиц товара в соответствии с государственным контрактом. Ответчик признал факт просрочки, однако настаивал на отсутствии вины, обосновывая ее существенным изменением обстоятельств - массированными обстрелами и отключениями электроэнергии на территории Киева и Киевской области, подтвержденными заключением Торгово-промышленной палаты Украины от 10 декабря прошлого года.

Суд признал эти обстоятельства объективно повлиявшими на выполнение контракта, а также отметил, что ответчик надлежащим образом воспользовался положениями договора относительно уведомления о форс-мажоре и изменения сроков поставки товаров.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, решение суда показывает, что при надлежащем юридическом обосновании сторона может избежать финансовых санкций даже при формальном нарушении договорных обязательств.

"Ключевым в этом деле является оформление форс-мажорной оговорки в договоре, в котором должен быть четкий перечень форс-мажорных событий - боевые действия, обстрелы, длительные энергоотключения или санкции. Необходимо предусмотреть механизм уведомления о форс-мажоре с четкими сроками уведомления (например, 5-7 дней) и требованиями к доказательной базе (официальные справки, выводы ТПП, акты госорганов)", - говорит он.

По мнению юриста, важно четко прописать последствия: временное освобождение от ответственности, возможность отсрочки исполнения или право на расторжение договора при длительном форс-мажоре (более 60 дней).

"Особое внимание следует уделить определению органа, который подтверждает форс-мажор (например, Торгово-промышленная палата Украины). В рассматриваемом деле суд принял во внимание документально подтвержденные обстоятельства - массированные обстрелы территории, длительные аварийные отключения электроэнергии и объективную невозможность выполнения контракта в установленный срок", - констатирует Братковский.