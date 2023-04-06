Як евакуюють поранених бійців з Бахмута: прикордонники показали відео

В службі повідомили, що один з прикордонників під час відбиття ворожого штурму в Бахмуті отримав кульове поранення руки.

"Кровотечу на полі бою зупинили побратими. Далі для евакуації бійця прибув парамедик. Життя врятовано", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники розповіли, як потрапили в оточення росіян в Бахмуті та вирвалися.

Ми також повідомляли, що у Бахмуті продовжуються важкі бої, росіяни поволі просуваються вперед. Нещодавно підрозділи ВДВ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

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