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Прикордонники розповіли, як потрапили в оточення росіян в Бахмуті та вирвалися (відео)

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Донбас, Четвер 06 квітня 2023 13:51
Прикордонники розповіли, як потрапили в оточення росіян в Бахмуті та вирвалися (відео) Фото: прикордонники розповіли, як потрапили в оточення росіян в Бахмуті та вирвалися (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі оточили прикордонників, які тримали оборону в одному з будинків Бахмута Донецької області. На ранок почався важкий бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Заступили на позицію ми 1 квітня. заступали ми вчотирьох. День проходив, в принципі, як завжди. Постійні мінометні обстріли.", - розповів прикордонник "Архітектор".

За його словами, в Бахмуті дуже щільна забудова та мала відстань між будинками. І ворог вночі зайшов у сусідні будинки і по суті оточив бійців за ніч.

"А зранку почався бій. Він був дуже важкий. І я прийняв рішення вилізти на дах, щоб кинути декілька гранат в їхню сторону", - додав він.

Тим часом один з ворогів заліз до них в будинок знизу. Бійці, які знаходилися на першому поверсі ліквідували його, але окупант встиг кинути декілька гранат, від яких будинок загорівся.

"І нам довелося через дах спускатися", - розповів прикордонник.

Як повідомлялось, українські військовослужбовці показали кадри з вуличних боїв у Бахмуті. Боротьба за місто триває.

Нагадаємо, у Бахмуті продовжуються важкі бої, росіяни поволі просуваються вперед. Нещодавно підрозділи ВДВ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

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