Як евакуюватися з деокупованих регіонів: рекомендації Мінреінтеграції

Як зазначається в інформації Мінреінтеграції, мешканці зазначених областей можуть звертатися до органів місцевої влади і волонтерів.

Херсонська область

Повідомити про бажання евакуюватися необхідно за телефоном гарячої лінії ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96. Також громадяни можуть звертатися до волонтерської організації Help people за тел.: (093) 696-97-88.

Харківська область

З питань евакуації слід телефонувати на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to leave: (093) 177-64-58.

Запорізька область

Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутися на гарячу лінію Запорізької ОВА за тел.: 0 800 503 508.

Донецька область

Для обов’язкової евакуації слід звертатися на гарячі лінії за такими телефонами:

для всіх громад: (098) 890-33-18;

м. Краматорськ: (099) 415-65-54;

м. Костянтинівка: (093) 420-18-83;

м. Часів Яр: (099) 712-03-59;

м. Соледар: (095) 385-60-71;

м. Миколаївка: (050) 814-85-45.

Крім того, з питань евакуації із небезпечних регіонів можна телефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.

Водночас у Мінреінтеграції застерігають, що у зв’язку із масованими атаками ворога високою є ймовірність виникнення проблем зі зв’язком, тому про бажання евакуюватися можна повідомляти й у месенджери за тел.: (096) 078-84-33.