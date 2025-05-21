Як у ЄС. Шуляк пояснила, як молодь може впливати на рішення щодо відбудови і не тільки

За її словами, якісна відбудова за принципом "краще, ніж було" можлива лише з урахуванням бачення молодих українців щодо того, у якій країні вони хочуть жити надалі.

Шуляк наголосила, що прозорість і підзвітність процесам, повʼязаним з відбудовою можна забезпечити за трьох умов. По-перше, йдеться про відкритість даних - інформація про проєкти, фінансування, етапи реалізації повинна бути доступною всім громадянам.

По-друге, про цифровізацію, тобто про моніторинг, звітування та управління проєктами відновлення через цифрові інструменти. По-третє, про максимальну залученість громадян на всіх етапах планування та реалізації проєктів, щоб врахувати потреби місцевих громад.

Водночас, парламентарка підкреслила: важливим не лише голосом, а й учасником процесів, повʼяних з відбудовою, має стати саме українська молодь, оскільки від їх бачення того, у яких громадах вони хочуть жити надалі, багато у чому залежить курс української відбудови за принципом "краще, ніж було".

За словами Шуляк, напрямами роботи для молодь можуть стати, зокрема:

Створення інклюзивних просторів;

Створення і розвиток молодіжної інфраструктури;

Ветеранські простори;

Маршрути безбар’єрності тощо.

Більше того, нардепка підкреслила, що наразі українська молодь з 14 років вже має можливість долучатися до прийняття рішень через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів України. Крім цього, це можливо і на місцевому рівні - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Крім цього, додала Шуляк, у молоді з 14 років є право ініціювати та брати участь у формах місцевої демократії. Це стало можливим завдяки ухваленим у минулому році змінам до Закону України №3703-IX щодо місцевого народовладдя (законопроєкт №7283).

Йдеться, пояснила вона, про такі форми:

Місцева ініціатива;

Громадські слухання;

Публічні консультації;

Консультативно-дорадчий орган тощо.

"Молодь віком від 14 років вже може виступати у якості представників дорадчих органів, брати участь у публічних консультаціях і офіційних обговореннях. І у такий спосіб, наприклад, впливати навіть на розподіл місцевих бюджетів. Дуже важливо, щоб ця категорія громадян привносила свій погляд у відновлення", - пояснила Шуляк.

Завдяки ухваленим змінам, молоде покоління українців отримує всі ті інструменти народовладдя, які матимуть і більш дорослі громадяни. Для них це величезний шанс брати участь у підготовці проєктів рішень, які будуть виноситись і голосуватись на сесіях

Водночас, вона акцентувала на тому, що такий курс абсолютно відповідає євроінтеграційному, оскільки у країнах ЄС подекуди навіть ухвалення місцевих бюджетів не може проводитись без попередніх консультацій з молодіжними організаціями.

Так, зокрема, у Франції у понад 2000 муніципалітетах працюють муніципальні молодіжні, завдяки яким молодь бере участь у проєктах благоустрою, культурних ініціативах, дорадчих функціях. У Німеччині діють дорадчі органи при муніципалітетах. Молодь має право подавати пропозиції до місцевої ради, а іноді і вето на рішення, що стосуються молодіжної політики. У Фінляндії закон зобов'язує муніципалітети створювати молодіжні ради з правом консультувати муніципальні органи.

"У багатьох країнах ЄС перед ухваленням місцевих стратегій чи бюджетів муніципалітети зобов’язані проводити консультації з молодіжними організаціями. Наприклад, у Швеції, Данії, Норвегії. Це нормальна і ефективна практика", - наголосила Шуляк.

Наостанок вона додала, що процеси з відновлення і відбудови України мають бути максимально інклюзивними. Так, нині українські територіальні громади активно створюють програми свого комплексного відновлення (ПКВ), деякі з яких почали затверджувати ще наприкінці 2023 року.

На основі цього документу і заходів, прописаних в них, надалі зможуть розроблятися в тому числі і генеральні плани. Але перед затвердженням ПКВ вона має пройти ряд обговорень. Тому важливо, щоб до них залучалася і молодь, оскільки саме вона у подальшому житиме у тому середовищі, яке і буде створено за допомогою ПКВ.