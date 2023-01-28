Як ембарго на російське дизпаливо позначиться на ринку ЄС: прогноз глави Total

У Європейському Союзі немає ризику дефіциту дизельного палива після заборони імпорту з території Російської Федерації з 5 лютого 2023 року, заявив генеральний директор французької TotalEnergies Патрік Пуянне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пуянне бельгійській газеті L'Echo.
За його словами, Total управлятиме всіма своїми нафтопереробними заводами, у тому числі в Саудівській Аравії, віддаючи пріоритет постачанням до Європи. Але попередив, що це спричинить додаткові транспортні витрати.
"Це завжди одна й та сама історія: є пропозиція, але є і ціна", - сказав він.
Заборона Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів, включаючи дизельне паливо, набирає чинності 5 лютого. Деякі аналітики попереджали, що це може спричинити дефіцит на континенті. За даними Goldman Sachs Group Inc., на Росію припадає 15% світових потоків дизельного палива, причому 80% із них донедавна припадало на Європу.
Очікується, що стеля цін на постачання дизельного палива з території РФ в інші ціни буде встановлена на рівні 100-110 доларів за барель.