Як ембарго на російське дизпаливо позначиться на ринку ЄС: прогноз глави Total

У Європейському Союзі немає ризику дефіциту дизельного палива після заборони імпорту з території Російської Федерації з 5 лютого 2023 року, заявив генеральний директор французької TotalEnergies Патрік Пуянне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пуянне бельгійській газеті L'Echo .

За його словами, Total управлятиме всіма своїми нафтопереробними заводами, у тому числі в Саудівській Аравії, віддаючи пріоритет постачанням до Європи. Але попередив, що це спричинить додаткові транспортні витрати.

"Це завжди одна й та сама історія: є пропозиція, але є і ціна", - сказав він.