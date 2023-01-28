Как эмбарго на российское дизтопливо отразиться на рынке ЕС: прогноз главы Total

В Европейском Союзе нет риска дефицита дизельного топлива после запрета на импорт с территории Российской Федерации с 5 февраля 2023 года, заявил генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пуянне бельгийской газете L'Echo .

По его словам, Total будет управлять всеми своими нефтеперерабатывающими заводами, в том числе в Саудовской Аравии, отдавая приоритет поставкам в Европу. Но предупредил, что это повлечет за собой дополнительные транспортные расходы.

"Это всегда одна и та же история: есть предложение, но есть и цена", - сказал он.