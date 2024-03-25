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Як довго Україна зможе тримати оборону без допомоги США: оцінка експерта

Україна, Понеділок 25 березня 2024 22:00
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Як довго Україна зможе тримати оборону без допомоги США: оцінка експерта Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Без військової допомоги США українська армія здатна тримати оборону на фронті як мінімум до кінця 2024 року.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "План Б" для фронту. Чи зможе Україна втримати оборону без допомоги США".

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, без американських пакетів допомоги Україна здатна протриматися як мінімум до кінця 2024 року.

"Навіть за умови, що США не проголосують, ми будемо на європейській допомозі та на власному ресурсі. Що далі, якщо підтримки Вашингтона не буде? На 2025 рік це виключно глуха, позиційна оборона. Можливо, повна стагнація на фронті та, як наслідок, заморожування конфлікту", - спрогнозував експерт.

Питання щодо допомоги Україні від США

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу нашій країні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що за питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.

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