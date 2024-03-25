Как долго Украина сможет держать оборону без помощи США: оценка эксперта

Без военной помощи США украинская армия может держать оборону на фронте как минимум до конца 2024 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "План Б" для фронта. Сможет ли Украина удержать оборону без помощи США".

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, без американских пакетов помощи Украина может продержаться как минимум до конца 2024 года. "Даже при условии, что США не проголосуют, мы будем на европейской помощи и на собственном ресурсе. Что дальше, если поддержки Вашингтона не будет? На 2025 это исключительно глухая, позиционная оборона. Возможно, полная стагнация на фронте и, как следствие, замораживание конфликта", - спрогнозировал эксперт.