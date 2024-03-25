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Как долго Украина сможет держать оборону без помощи США: оценка эксперта

Украина, Понедельник 25 марта 2024 22:00
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Как долго Украина сможет держать оборону без помощи США: оценка эксперта Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Без военной помощи США украинская армия может держать оборону на фронте как минимум до конца 2024 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "План Б" для фронта. Сможет ли Украина удержать оборону без помощи США".

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, без американских пакетов помощи Украина может продержаться как минимум до конца 2024 года.

"Даже при условии, что США не проголосуют, мы будем на европейской помощи и на собственном ресурсе. Что дальше, если поддержки Вашингтона не будет? На 2025 это исключительно глухая, позиционная оборона. Возможно, полная стагнация на фронте и, как следствие, замораживание конфликта", - спрогнозировал эксперт.

Вопрос о помощи Украине от США

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может предоставить новое финансирование помощи Украине.

Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь в нашей стране недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросы помощи Украине в Конгрессе возьмутся сразу после голосования за бюджет.

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