Як довго можна їхати за кермом без перепочинку: кілька важливих порад

Велика долі аварій на шляхах стається через помилки водіїв, які у свою чергу робляться не свідомо, а через втому. Як довго водієві можна сидіти за кермом? Щодо цього є законодавчі норми, і є також рекомендації від фізіологів і досвідчених водіїв.

При підготовці статті були використані публікації видання “Autobild Україна”, Autocentre і Наказ Міністерства транспорту та зв'язку №340 від 07.06.2010 з правками №337 від 24.06.2021.

Коли власник легкового авто сідає за кермо, він без перебільшення починає виконувати роботу – роботу водія, оператора транспортного засобу. І як би автовиробники не намагалися полегшити її, від людини за кермом (навіть якщо це кермо Tesla з так званим автопілотом) потребується постійна увага. Тож не дивно, що саме уважність в першу чергу і страждає під час тривалої поїздки – вона притуплюється, реакції уповільнюються чи взагалі “спрацьовують” через раз.

Скільки можна сидіти за кермом

Людям, які професійно відповідають за безпеку руху, проблема втоми водія за кермом добре відома. Тому законодавство України регулює режим праці та відпочинку водіїв. Щоправда, ще стосується перш за все водіїв-професіоналів, але і водієві-любителю українські ПДР забороняють бути за кермом у втомленому вигляді.

Наприклад, для водіїв вантажівок тривалість часу, протягом якого водій може перебувати за кермом, не повинна перевищувати 9 годин за зміну (є винятки, але для нас вони не суттєві). Але! Після кожних 4,5 години водіння має бути влаштований відпочинок тривалістю не менше 45 хвилин. Причому цю паузу можна розділити на дві зупинки по 30 і 15 хвилин.

Зазначимо, що приведені вище українські норми для водіїв вантажних транспортних засобів аналогічні європейським.

Як не втомитись за кермом

Отже, для водіїв вантажівок є законодавчо визначена норма безперервного перебування за кермом: не більше 4,5 години. Після чого потрібна аж 45-хвилинна перерва!

Власне, норми нормами, але вони, по-перше, прописані для загартованих професіоналів, а по-друге, здатність концентруватись за кермом – особливість багато в чому індивідуальна. Тому крім загальних рекомендацій спирайтесь на власні відчуття. І як тільки відчуєте, що під час руху втрачаєте уважність, шукайте можливість зупинитись для перепочинку. А якщо відверто хилить в сон, є сенс не опиратись, а зупинитись і подрімати з чверть години – в більшості випадків це повертає активність на годину-дві.

А щоб не накопичувати втому і зберегти працездатність на всю далеку поїздку, бажано не сидіти за кермом більше 2-х годин. Перепочинок потрібен не тільки втомленому від одноманітної пози тілу, а й очам і свідомості. З точки зору психології буде правильно, коли на кожній зупинці в екіпажу буде якесь завдання – покупка кави, заправка, очищення лобового скла тощо. Обов’язково додасть бадьорості легка фіззарядка і умивання холодною водою.

Коротко

Коли на вас чекає далека, понад 250 – 300 км подорож, обов’язково плануйте її з зупинками для відпочинку. Бажано заздалегідь знати місцевість, якою йтиме маршрут, щоб обрати місця для зупинки. І було б добре, щоб це були чимось незвичні локації – наприклад, з мальовничим пейзажом, з цікавим рестораном чи кав’ярнею поряд. Позитивні враження від вперше побаченого розвантажать водія психологічно, відтак продовження дороги сприйматиметься як нова подорож, і втома, так би мовити, почне накопичуватись з нуля.